Vettel: "Belki rallide şansımı deneyebilirim"
Sebastian Vettel, F1 sonrasındaki planlarında rallinin de yer alabileceğini söylüyor.
Sebastian Vettel Formula 1'den emekli olmuş olabilir ama bu dört kez şampiyonunun motor sporlarına geri dönmeyi reddettiği anlamına gelmiyor; Alman pilot 16 yıllık F1 kariyerinin ardından ralli yarışlarına katılabileceğini ima etti.
Vettel, Red Bull ile dört pilotlar şampiyonluğu ederken, Ferrari tarihinde en çok yarış kazanan üçüncü isim oldu.
Motor sporlarının yanı sıra çevre, sürdürülebilirlik, yardım ve sosyal adalet konularıyla ilgilenen Vettel, F1 sonrası hayatı için pek çok seçeneği olduğunu söyledi.
Vettel, F1'de yarışmadığı dönemde ne yapacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Doğal olarak başka şeylere bakıyorsunuz ama cevabı henüz ben de bilmiyorum."
"Sanırım ilk başta hiçbir şey yapmama fikri bana çok cazip geliyor. Sonra bunun benim üzerimdeki etkisini göreceğim."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, celebrates tenth place in his final race by standing on his car in parc ferme
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Elbette kafamda başka pek çok şey var. Yarış dışında başka ilgi alanları ve fikirlerim var."
"Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ve hayatımın merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla, bunu özlemeyeceğimi söylemek zor olacak ama ne kadar özleyeceğimi ve başka bir şeye bakmaya başlayıp başlamayacağımı göreceğiz."
"Nedense ralliyi hep sevmişimdir ama bunun büyük bir zorluk olduğunu görebiliyorum, çünkü pist yarışlarında yaptığımızdan çok farklı. O yüzden bilemiyorum. Göreceğiz."
"Emekliliği kendim hakkında çok şey öğrenmek ve kendimi daha önce bulunmadığım bir pozisyona sokmak için fırsat olarak görüyorum çünkü bence bunca yıldan sonra, bu işi nasıl yapacağımızı biliyoruz."
"Haliyle pek çok şey sizi şaşırtmıyor. Bu yüzden şaşırmayı ve dediğim gibi kendimi tanımayı, çocuklarımla ve ailemle daha fazla zaman geçirmeyi, onlarla birlikte bir şeyler öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ki bu benim için farklı bir meydan okuma ve farklı bir tempo olacak."
"Fakat pek çok şeye ve zamanım olmayan şeylere daha fazla yer vermek istiyorum."
"Elimde bir takvim olup da, 'Martta şu olacak, nisan ya da mayısta bu olacak' demeyeceğim. Bir takvime sahip olmamayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Tabii ki bir noktada beni meşgul edecek pek çok şey bulmam gerekiyor çünkü ben meşgul, yoğun biriyim ve aklımda çok şey var."
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