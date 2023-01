Vettel: "Belki rallide şansımı deneyebilirim"

Sebastian Vettel Formula 1'den emekli olmuş olabilir ama bu dört kez şampiyonunun motor sporlarına geri dönmeyi reddettiği anlamına gelmiyor; Alman pilot 16 yıllık F1 kariyerinin ardından ralli yarışlarına katılabileceğini ima etti.

Vettel, Red Bull ile dört pilotlar şampiyonluğu ederken, Ferrari tarihinde en çok yarış kazanan üçüncü isim oldu.

Motor sporlarının yanı sıra çevre, sürdürülebilirlik, yardım ve sosyal adalet konularıyla ilgilenen Vettel, F1 sonrası hayatı için pek çok seçeneği olduğunu söyledi.

Vettel, F1'de yarışmadığı dönemde ne yapacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Doğal olarak başka şeylere bakıyorsunuz ama cevabı henüz ben de bilmiyorum."

"Sanırım ilk başta hiçbir şey yapmama fikri bana çok cazip geliyor. Sonra bunun benim üzerimdeki etkisini göreceğim."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, celebrates tenth place in his final race by standing on his car in parc ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images