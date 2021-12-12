Vettel: "Belki de daha bencil olmam gerekiyor"

Sebastian Vettel, tıpkı ilk seansta olduğu gibi kinci seansta da trafikle karşılaştı ve sonuç olarak yarışa 15. başlayacak.

Alman pilot, kendisini geçmeye çalışan sürücülere ve trafiğe o kadar sinirlendi ki, geçmelerini beklemek için aracını kenara çekti.

Vettel, seansın ardından şöyle dedi: "Bu, bizim günümüz değildi çünkü trafik bugün büyük bir problemdi."

"İlk bölümde Esteban Ocon beni engelledi fakat ikinci bölüme kalmayı başardım ve orada daha da fazla trafikle karşılaştım."

"Tüm sürücüler ayağını gazdan çekip, yavaşlıyordu ve bazı sürücüler onları geçmeye çalışıyordu."

"Açıkçası durmak zorunda kaldım ve sonuç olarak lastiklerin sıcaklığı çok fazla düştü. Bu da son turumda her şeyi mahvetti. Belki de daha bencil olmalıydım çünkü diğer sürücüler, turlarına başlamadan önce öndekini geçmeme anlaşmasına saygı duymuyorlar."

"Seanslardan en iyisini çıkarmaya çalıştığımız için hepimiz aynı noktaya geliyoruz ama öndekileri geçmeye çalışan veya geçen sürücüler hep aynı."

"Sonuç olarak 15. başlıyoruz ve umarım yarın pek çok geçiş yapabiliriz."

"Yarış tempomuz rekabetçi olmalı, bu yüzden neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Trafikle ilgili daha fazla detay sorulduğunda Vettel, "Olay basit: Aynı noktaya çok fazla araç geliyor ve bu kişiler, hep aynı insanlar. Hepsi bu kadar. Centilmenlik Anlaşması'nın çok uzun zaman önce bittiğini düşünüyorum." dedi.

Son olarak temponun son yarıştan daha iyi olup olmadığı sorusuna Vettel, "Burada biraz daha iyiyiz ama yine de zor. Umarım yarışta daha iyi bir tempoya sahip oluruz." dedi.

Diğer tarafta Lance Stroll, 13. sıranın alabileceği en maksimum sıra olduğunu düşünüyor.

"13. sıra bana göre bugün elde edebileceğimiz en maksimum sonuçtu. Bugün aracın ayarlarda bazı değişiklikler yaptık ve dengeden daha memnunum. Bunun da yarışta bize yardım edeceğini düşünüyorum."

"Ayrıca lastik seçiminde özgür olacağız. Yarışın başlangıcı için lastikler ve strateji ile ilgili birçok seçenek var, bu yüzden yarış için bazı iyi fırsatlara sahibiz."

"Puan kazanmak için savaşmamız gerekiyor. Bu, Formula 1'deki 100. yarışım için güzel olur."