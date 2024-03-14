Vettel, Bearman'a Suudi Arabistan'daki ilk yarışı öncesine tebrik mesajı göndermiş

Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı olması nedeniyle takımın yedek sürücüsü ve FIA F2 yarışçısı Bearman, 3. antrenmandan itibaren Charles Leclerc'e eşlik etmek üzere göreve çağırıldı.

İki kez Aston Martin Autosport BRDC Genç Sürücü Ödülü finalisti Bearman, sıralama turlarında son bölümü kıl payı kaçırdı ve yarışa 11. sırada başladı. Leclerc'in üçüncü olduğu Cidde yarışını, özellikle VCARB pilotu Yuki Tsunoda'yı 1. virajda kandırarak geçtiği ve sonrasında bir dizi düzgün geçişin ardından yedinci sırada tamamladı.

18 yaşındaki Bearman'a hafta sonu boyunca, aralarında 2022 sonunda Aston Martin ile yarışmaktan emekli olan eski Ferrari pilotu ve dört kez F1 dünya şampiyonu Vettel'in de bulunduğu isimlerden bir dizi 'iyi şanslar' ve tebrik mesajı aldı.

Genç İngiliz, "Yarıştan önce çok sayıda tebrik ve iyi şans mesajı aldım."

"En beğendiğim mesaj Sebastian Vettel'den geldi. İlk günlerden beri onun büyük bir hayranıyım. Emekli olana kadar hep Seb'i destekliyordum. Bu yüzden ondan bir mesaj almak gerçekten çok özeldi."

"Onun izlediğini bilmek üzerimde biraz baskı yarattı ama güzel bir baskıydı." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari, in 2019 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali de genç pilotla iletişime geçenler arasındaydı. Bearman, "Yarıştan sonra bana çok güzel bir mesaj gönderdi, gerçekten çok mutlu oldum."

"Yarıştan sonra Lewis [Hamilton] bana sarıldı. Benim için yarışı takdir etmesi çok güzeldi. Bu benim için gurur verici bir andı." dedi.

Bearman ayrıca F1'de yarışmanın içerdiği "yönetim" seviyesine dair bir fikir edinmenin, kendisinin sahneye çıkmasının büyük bir sürpriz olduğunu düşünüyor.

Bearman, "Sanırım bir F1 hafta sonunda beni en çok şaşırtan şey devam eden idari işlerin miktarı oldu. Çok fazla medya faaliyeti var, F2'de sahip olduğumuzdan çok daha fazla teknik şey var."

"Akşam 8'deki bir yarış için öğle yemeğinde hazırlanmak üzere pistteydim. Günler çok ama çok uzun ve sıkı çalışmayla dolu. Bu bir sürprizdi ama mutlu bir sürprizdi." dedi.

Ayrıca Ferrari simülatörünün tüm araç içi prosedürlere ve ayarlara hızlı bir şekilde adapte olmasını sağladığı için doğruluğunu da övdü.