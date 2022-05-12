Vettel: "BBC Question Time'a çıkmak ilginç bir fırsat olacak"

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Dört kez dünya şampiyonu ve mevcut Aston Martin pilotu Vettel'in, Birleşik Krallık'ın en prestijli güncel tartışma programlarından biri olan Question Time'ın gelecek haftaki konuğu olacağı açıklandı.

Question Time'ın her bölümü, genel olarak mevcut bir devlet bakanını, muhalif siyasi partinin bir üyesini, siyasi grupların temsilcilerini ve kayda değer halk figürlerini içeriyor. Şov 1979'da başladığından bu yana, tüm aktif Birleşik Krallık bakanları konuk oldu.

Vettel, Question Time'da yer alacak ilk F1 pilotu olacak. Son yıllarda, LGBTQ+ hakları, insan hakları ve iklim değişikliği olmak üzere sosyal meselelere F1 içinde dikkat çeken önemli bir isim oldu.

Vettel'in Question Time panelinde yer alacağının açıklanması, böyle meseleler hakkında F1'deki önemli rolünü bilen taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

Vettel, farklı siyasi görüşlere sahip izleyicilerin soru sormaya davet edildiği Question Time'da konuşacağı konulara "oldukça açık" olduğunu ve farklı görüşleri anlamakla ilgilendiğini söyledi.

Alman pilot, "Bu farklı bir format ve sabırsızlıkla bekliyorum."

"Öğrenebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Elbette fikirlerim var ve bunun her zaman doğru ya da yanlış olduğunu söylemiyorum."

"Çok farklı bir ortam olacak ve muhtemelen çok farklı sorular veya konular konuşulacak. Şu noktada oldukça açığım."

"Bu ilginç bir fırsat çünkü farklı. Sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel, Lewis Hamilton ile birlikte F1'de spor dünyasının dışındaki sosyal meseleleri tartışan en aktif isimlerden biri oldu.

Son aylarda, sık sık Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında konuştu ve iptal olmadan önce Rusya'da yarışmayacağını söyleyen ilk pilottu. Vettel, sezonun başından beri Ukrayna bayrağı renklerini taşıyan kol bandını takmaya devam etti.

Vettel, geçtiğimiz yıl Macaristan'ın anti-LGBTQ+ yasası üzerindeki referandumuna karşı çıktı ve bunu "utanç verici" olarak değerlendirerek, yarış öncesinde gök kuşağı temalı ayakkabılar ve tişört giydi.

Vettel, Question Time'a 12 Mayıs'ta Londra'da çıkacak.