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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"

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Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Sebastian Vettel, Ferrari ile dünya şampiyonu olamadığı için başarısız olduğunu hissettiğini ve perde arkasında "bazı mücadelelere girmemiş olması" gerektiğini düşündüğünü söyledi.

2015'te Scuderia Ferrari'ye katılan Vettel, çocukluk kahramanı Michael Schumacher'in başarılarını yakalamak ve Maranello'ya bir dünya şampiyonluğu getirmek amacıyla İtalyan takıma katılmıştı. 

Dört kez dünya şampiyonu pilot, hem 2017 hem de 2018'de sürücüler şampiyonasını ikinci sırada tamamladı ve Ferrari ile 14 galibiyet aldı, ancak İtalyan takım ile hayal kırıklığı ile geçen son 18 aylık dönemin sonunda Ferrari, Vettel'in 2020 sezonu sonrasında bitecek olan kontratını yenilememe ve McLaren pilotu Carlos Sainz ile anlaşmaya karar verdi. 

2021'de Aston Martin adını alacak olan Racing Point'te Sergio Perez'in yerine gelecek olan Vettel, Ferrari ile geçirdiği 5 senelik döneminden pişmanlık duymadığını, ancak İtalyan takımla şampiyon olamamasının bir başarısızlık olduğuna inandığını söyledi. 

F1'in Beyond the Grid podcast'ine konuşan Vettel şunları söyledi: "Başarısız olduğum doğru, çünkü kendime Ferrari ile şampiyonluğu kazanma hedefi koymuştum. Bunu başaramadım. Bunu yapamadım."

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Alman pilot, Maranello'daki yüksek politika doğasında gelişmeyi başaramadı ve kendisinin, perde arkasında belirli şeyleri daha farklı yapmış olması gerektiğini söyledi. 

Vettel "Daha iyi yapmam gereken, daha önce görmem gereken şeyler vardı. Belki de bazı mücadelelere girmemeliydim."

"Ancak daha önce de dediğim gibi, bence yaptığım her şey beni buraya getirdi. Eğer hassas ve sert olsaydım o zaman işi tamamlamamış olurdum. Bunun nedenleri var mıydı? Büyük ihtimalle evet, ama bunları bir mazeret olarak görmüyorum. Olanlar beni bir adım ileriye ve bir sonraki seviyeye taşıdı."

"Belki de bu mücadeleler, verilmemesi gereken mücadelelerdi ancak bu benim doğamda var. Ve bence bu kavgalar ve mücadelelerde haklı olduğum taraflar da vardı. Ancak bana göre eninde sonunda böyle olgunlaşıyorsunuz ve ders çıkarıyorsunuz. Hayatıma devam etmeye hazırım."

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel aynı zamanda Aston Martin'deki yeni başlangıcı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi: "Takım, performans konusunda işin yarış kısmında, takımın nerede olduğu ve nerede olabileceği konusundaki potansiyeli hakkında benim istediklerimi karşılıyordu."

"Ve kesinlikle eğlenceli bir projeye benziyor, bir parçası olmak istediğim bir proje gibi. Kesinlikle Ferrari'den farklı, tabii ki an itibariyle Racing Point ve gelecekteki Aston Martin, büyüyüp gelişecek."

"Benim için bir ilk olacak olan pek çok şey var ve bence tüm bu macera herkes için oldukça zorlu olacak. Ve benim de takıma katılmamla beraber umuyorum ki onlara aracın içerisinde ve dışarısında pek çok şeyde yardımcı olabilirim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Ferrari
Editör Filip Cleeren

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