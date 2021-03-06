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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin F1 takımının yeni ismi Sebastian Vettel, Ferrari’de geçirdiği son sezon konusunda kendisiyle barışık olduğunu fakat yeni takımında, daha az baskı görmeyi de beklemediğini söyledi.

Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"

Ertelenen 2020 sezonu öncesinde Vettel’e, Ferrari’yle sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve 2021 itibariyle yerine, McLaren’dan Carlos Sainz’in getirileceği söylendi.

Kendi sürüş stiline uygun olmayan bir araçla yarışmak zorunda kalan Vettel, kötü bir 2020 sezonu geçirdi ve takım arkadaşı Charles Leclerc’e kolayca yenildi.

Vettel 17 sıralama seansının 13’ünde takım arkadaşına geçildi ve 98 puan toplayan Monakolu pilota karşın, Türkiye GP’sinde aldığı tek podyumla sezonu ancak 33 puanla tamamlayabildi.

2021 sezonunda kullanacağı, Aston Martin’in yeni aracı AMR21’in lansmanında konuşan Vettel, içten bir şekilde kendi performansından çok mutsuz olduğunu fakat Ferrari’deki son sezonunun gidişatı konusunda kendisiyle barışık olduğunu söyledi.

4 kez dünya şampiyonu, “Tüm dürüstlüğümle şunu söyleyebilirim ki, tüm sene bir mücadeleydi. Geçen sezon bunu çokça düşündüm.”

“Performans açısından geçen senenin gidişatından elbette mutlu değilim, tamamen benim performansımdı fakat bunu kabullendiğimi düşünüyorum ve herhangi bir pişmanlığım yok.”

“Genelde kendime koyduğum standartların altındaydı. Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim. Bu yüzden kendimle barışık olmamın önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Bu sezonu sabırsızlıkla bekliyorum ve elbette kendimden çok, çok yüksek beklentilerim var.” dedi.

2021 sezonu itibariyle Alman pilotun yeni evinin -eski adıyla Racing Point- Aston Martin Racing olduğunu söyleyebiliriz.

Silverstone merkezli takım, Ferrari’den çok daha küçük olsa ve amblemi beraberinde Ferrari’ninki gibi büyük bir baskı getirmese de Vettel; kendisinin ve takımın üstünde kuracağı baskının, Maranello’dakinden daha düşük olmayacağını düşünüyor.

Vettel, “Baskı ve zevk arasında her zaman bir ilişki olması gerektiğini düşünmüyorum. Hatta, kendi üstüme çok baskı kuruyorum ve kendimden, çok beklentilerim var.”

“Bu yüzden benim için değişen bir şey yok, çizgiyi geçtiğimde iyi bir iş çıkarmışsam alacağım haz aynı olacak, herkes kendisinin ilk ve en iyi yargıcıdır. Bunun değişeceğini sanmıyorum.”

“Ve baskı konusuna değinecek olursak, üstümde tonla baskı olsa ve şampiyonluk için savaşabilsem çok mutlu olurdum. Günün sonunda yapmayı sevdiğim şey bu.”

“Elbette bizim için bu sene, daha farklı bir konumda geçecek ve bunun güzel bir meydan okuma olduğu kanaatindeyim. Ve bunu kabul ediyoruz. Bu meydan okumanın üstesinden gelip düşündüğümüzden daha iyi bir şekilde çıkacağımızı umuyorum.”

“Normalde bunu yapmanın en iyi yolu adım adım gitmek ve doğrudan önünüzdeki şeylere odaklanarak, büyük resme aldanıp odağınızı kaybetmemektir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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AlphaTauri, Tsunoda'nın bazı pistlerde zorlanmasını bekliyor

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AlphaTauri, Tsunoda'nın bazı pistlerde zorlanmasını bekliyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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