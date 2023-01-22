Vettel: "Başka bir yerde, F1'deki kadar iyi olamam"

Haberi dinle

Dört kez Dünya Şampiyonu Vettel, 2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli oldu ve neredeyse 30 yıllık motor sporları kariyerine nokta koydu.

Eşi ve üç çocuğuyla yaşayan Vettel, Formula 1'in yorucu ve zorlu dünyasından çekildiği için hem mutlu hem üzgün olduğunu söylüyor.

Neredeyse 20 yıldır ilk kez boş vakte sahip olacak Vettel, odak noktasını yapabileceği diğer şeylere çevirmiş durumda fakat şimdilik ne yapacağını kendisi de bilmiyor.

Vettel, bir sonraki işinde yarış pilotluğu kadar iyi olup olamayacağı sorulduğunda, "Olmayı beklemiyorum diyebilirim."

"Asla bilemezsiniz. Fakat öyle olsaydım bu bir mucize olurdu çünkü tüm hayatım boyunca yarıştım."

"Başka bir şey yapmaya pek zamanım olmadı. Diplomam yok. Bu yüzden 'Evet, ben bir şampiyonum. Katıldığım diğer her şeyde şampiyon olacağım.' diyemem ve kendimden böyle bir şey beklemem de doğru olmaz."

Sebastian Vettel Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

"Bence bu benim için gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Yapacağım şey ne olursa olsun, sıfırdan başlayacağım."

"Fakat hırsa sahip olmak çok doğal. Rekabetçi biri olarak buna sahipsiniz ve bu durum diğer şeylerde de kendini gösterebilir. Fakat çok büyük şeyler başarmayı beklemiyorum" dedi.

Vettel, gelecekte çok farklı bir alana yönelmek ve bir diploma almak için eğitim hayatına dönmek isteyebileceğini de ekledi.

Vettel, "Evet, bu da kesinlikle bir seçenek."

"Bence öğrenecek çok şey var. Dediğim gibi, ilgilendiğim ve yapmak istediğim pek çok şey var. Şu anda sadece programımı boş tutmaya çalışıyorum çünkü hiçbir şeye bağlanmak istemiyorum."

"Şu anda bunu mümkün kılmak istiyorum ve kendimi tanımak ilgimi çekiyor. Belki bir süre sonra kendimi korkunç hissederim bilmiyorum. Yarışmamanın gerçekten çok zor olduğu bir dönemden geçebilirim. Fakat dediğim gibi, er ya da geç bir noktada bu zaten olacak ve doğru zaman gibi hissediyorum."

"Evde üç çocuğum var ve onların büyüdüğünü görmek istiyorum çünkü açıkçası bu iş büyük bir bağlılık gerektiriyor ve benim bu işi yapma şeklim için de aynısı geçerli. Haliyle bu işi yarım yamalak yapmak, sadece bunun bir parçası olmak ya da sadece Formula 1 pilotu olmaya çalışmak doğru olmaz."

"Kazanmayı seviyorum, rekabeti seviyorum ve kazanmak için de her şeyi yapmanız gerekiyor. Benim inancım bu."

"Eğer artık her şeyinizi vermeye hazır değilseniz, o zaman başkalarına yer açmanın zamanı gelmiş demektir." dedi.