Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Blick gazetesi ile yaptığı özel röportajda pek çok konuya değindi. Alman pilot, Ferrari ile hedeflerinde başarısız olduklarını kabul etti, ancak sonsuza kadar buna takılı kalmamaları gerektiğini söyledi.

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'de altı yıl geçirdi ve bu altı yıllık süreçte iki kez şampiyonluk savaşı verse de, sonunda şampiyon olmayı başaramadı.

Vettel, yarışın ardından Blick gazetesi ile özel bir röportaj yaptı ve şöyle dedi: "Evet, başarısız olduk. Maalesef günün sonundaki tablo bu. Başarısızlığın tabii ki pek çok sebebi var ama kaçırdıklarınız için asla uzun süre acı çekmemelisiniz."

"Bir takımda altı yıl boyunca yarıştığınızda, her zaman iyi ya da iyi olmayan şeyler vardır. Krizleri birlikte yaşıyoruz ve bu, çok normal bir şey. İnişler olduğu kadar çıkışlarda bunun bir parçası oldu."

"Sözleşmemi yenilemediler. Ama ben de aynısını yapabilirdim. O günden itibaren yeni sezonun işaretleri önceki yıllardan farklıydı. Ama daha da üzücü olan şey gösterdiğimiz kötü performanstı. Rekabetçi bir aracımız yoktu."

"Şimdi sabırsızlıkla yeni takımımı, yeni aracı ve yeni ortamı bekliyorum."

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari'de geçirdiği süre zarfında ne öğrendiği sorusuna Vettel, "Özellikle Kimi ile çok iyi vakit geçirdim. O yıllar beni şekillendirdi. Ayrıca araç o kadar güçlü olmadığında, sorunların üstesinden gelmek, hem bir birey hem de bir sürücü olarak sizi olgunlaştırıyor. Charles ile birlikte olmak da çok yardımcı oldu çünkü ikimiz de kariyerimizin farklı yerlerindeyiz. Çoğu zaman onda kendimi gördüm. Leclerc son 15 yılda karşılaştığım en büyük yetenek." yanıtını verdi.

Vettel, Ferrari ile 2019 Singapur GP'yi kazanmıştı. Takım o günden bu yana galibiyet alamadı. Ayrıca Vettel, 2020 Türkiye GP'de podyuma çıktı ve takımın podyuma çıkan son pilotu konumunda bulunuyor.

İtalyan ekibin tekrar ne zaman kazanabileceği sorusuna Vettel, "Bu, zor bir soru! Ama -galibiyet alan son pilota ek olarak- Ferrari ile podyuma çıkan son pilot da benim! Türkiye'de çıktık (gülüyor)."

"Elbette gelecek için takıma en iyisini diliyorum. 2021 kurallarında çok fazla değişiklik olmadığı için Mercedes net favori olmaya devam edecek. Ama belki gelecek yılki taban değişiklikleri veya yeni lastikler, yukarılarda değişiklik yaratmak için yeterli olabilir. Tabii ki bir süredir Maranello'daki gelişim programlarına katılmıyorum." yanıtını verdi.

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track on a bike

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track on a bike

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Sebastian Vettel, Ferrari talk in the press conference

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Sebastian Vettel, Ferrari talk in the press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, Ferrari'de yarıştığı süre zarfında sürekli olarak eleştirilmişti.

Bununla nasıl başa çıktığı sorusuna, "Eleştiri her yerde var. Ama burada yol gösterici bir ilke var: asla insanların söylediği kadar iyi ve asla insanların söylediği kadar kötü değilsinizdir. Bir orta yol bulmanız gerekiyor. Tabii haklı eleştiriler bazen oluyor ama her zaman öyle değil. Bu konuya tamamen açığım çünkü zayıf yönlerimi ve güçlü yönlerimi en iyi ben biliyorum. Eminim ki ben de hatalar yaptım, bunu tartışmamıza gerek bile yok." dedi.

Racing Point/Aston Martin, Vettel'e takımda yer açabilmek için Sergio Perez'in sözleşmesini feshetmişti.

Vettel, "Bu benim kararım değildi. Yani Checo ile çok iyi anlaşıyorum. Bahreyn'deki galibiyetinin ardından kutlama yaptık ve hatta kasklarımızı bile değiştirdik! Onun adına sevindim. Çünkü ilk zafer her zaman özeldir. 2008 Monza'da Toro Rosso ile aldığım zafer gibi." dedi.

Alman pilot, bu açıklamayı Red Bull/Perez anlaşması gerçekleşmeden önce yapmıştı ve röportajda, Meksikalı pilotun F1'de "kesinlikle yer alması gerektiğini" belirtti.

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor

Önceki haber

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

Albon: "Hayatımı buna harcadım ve bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Hayatımı buna harcadım ve bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim"

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"

Ferrari, Aston ve AlphaTauri'nin üçüncülük savaşındaki öneminin farkında
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Aston ve AlphaTauri'nin üçüncülük savaşındaki öneminin farkında

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"

Van der Garde: "Perez yarışta Verstappen'e yakın olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Van der Garde: "Perez yarışta Verstappen'e yakın olacak"

Abiteboul: "Genç sürücülerimizin performansı hayal kırıklığı yarattı "
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Genç sürücülerimizin performansı hayal kırıklığı yarattı "

Son Haberler

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"
F1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

7s
2
Formula 1

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

1s
3
Formula 1

Albon: "Hayatımı buna harcadım ve bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim"

6s
4
Formula 1

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"

2s
5
Formula 1

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"

5s

Son Haberler

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"
F1

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor
F1

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"
F1

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi
F1

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi

Todt: "COVID-19, 2021 takvimlerini de etkileyecek"
F1

Todt: "COVID-19, 2021 takvimlerini de etkileyecek"

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.