Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'de altı yıl geçirdi ve bu altı yıllık süreçte iki kez şampiyonluk savaşı verse de, sonunda şampiyon olmayı başaramadı.

Vettel, yarışın ardından Blick gazetesi ile özel bir röportaj yaptı ve şöyle dedi: "Evet, başarısız olduk. Maalesef günün sonundaki tablo bu. Başarısızlığın tabii ki pek çok sebebi var ama kaçırdıklarınız için asla uzun süre acı çekmemelisiniz."

"Bir takımda altı yıl boyunca yarıştığınızda, her zaman iyi ya da iyi olmayan şeyler vardır. Krizleri birlikte yaşıyoruz ve bu, çok normal bir şey. İnişler olduğu kadar çıkışlarda bunun bir parçası oldu."

"Sözleşmemi yenilemediler. Ama ben de aynısını yapabilirdim. O günden itibaren yeni sezonun işaretleri önceki yıllardan farklıydı. Ama daha da üzücü olan şey gösterdiğimiz kötü performanstı. Rekabetçi bir aracımız yoktu."

"Şimdi sabırsızlıkla yeni takımımı, yeni aracı ve yeni ortamı bekliyorum."

Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari'de geçirdiği süre zarfında ne öğrendiği sorusuna Vettel, "Özellikle Kimi ile çok iyi vakit geçirdim. O yıllar beni şekillendirdi. Ayrıca araç o kadar güçlü olmadığında, sorunların üstesinden gelmek, hem bir birey hem de bir sürücü olarak sizi olgunlaştırıyor. Charles ile birlikte olmak da çok yardımcı oldu çünkü ikimiz de kariyerimizin farklı yerlerindeyiz. Çoğu zaman onda kendimi gördüm. Leclerc son 15 yılda karşılaştığım en büyük yetenek." yanıtını verdi.

Vettel, Ferrari ile 2019 Singapur GP'yi kazanmıştı. Takım o günden bu yana galibiyet alamadı. Ayrıca Vettel, 2020 Türkiye GP'de podyuma çıktı ve takımın podyuma çıkan son pilotu konumunda bulunuyor.

İtalyan ekibin tekrar ne zaman kazanabileceği sorusuna Vettel, "Bu, zor bir soru! Ama -galibiyet alan son pilota ek olarak- Ferrari ile podyuma çıkan son pilot da benim! Türkiye'de çıktık (gülüyor)."

"Elbette gelecek için takıma en iyisini diliyorum. 2021 kurallarında çok fazla değişiklik olmadığı için Mercedes net favori olmaya devam edecek. Ama belki gelecek yılki taban değişiklikleri veya yeni lastikler, yukarılarda değişiklik yaratmak için yeterli olabilir. Tabii ki bir süredir Maranello'daki gelişim programlarına katılmıyorum." yanıtını verdi.

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track on a bike Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Sebastian Vettel, Ferrari talk in the press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, Ferrari'de yarıştığı süre zarfında sürekli olarak eleştirilmişti.

Bununla nasıl başa çıktığı sorusuna, "Eleştiri her yerde var. Ama burada yol gösterici bir ilke var: asla insanların söylediği kadar iyi ve asla insanların söylediği kadar kötü değilsinizdir. Bir orta yol bulmanız gerekiyor. Tabii haklı eleştiriler bazen oluyor ama her zaman öyle değil. Bu konuya tamamen açığım çünkü zayıf yönlerimi ve güçlü yönlerimi en iyi ben biliyorum. Eminim ki ben de hatalar yaptım, bunu tartışmamıza gerek bile yok." dedi.

Racing Point/Aston Martin, Vettel'e takımda yer açabilmek için Sergio Perez'in sözleşmesini feshetmişti.

Vettel, "Bu benim kararım değildi. Yani Checo ile çok iyi anlaşıyorum. Bahreyn'deki galibiyetinin ardından kutlama yaptık ve hatta kasklarımızı bile değiştirdik! Onun adına sevindim. Çünkü ilk zafer her zaman özeldir. 2008 Monza'da Toro Rosso ile aldığım zafer gibi." dedi.

Alman pilot, bu açıklamayı Red Bull/Perez anlaşması gerçekleşmeden önce yapmıştı ve röportajda, Meksikalı pilotun F1'de "kesinlikle yer alması gerektiğini" belirtti.