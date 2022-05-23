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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Vettel, Barselona'da hırsızlığa uğradı

Aston Martin Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, Barselona'da hırsızların hedefi olurken, çantasını bulabilmek adına hırsızların peşinden gitti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel, Barselona'da hırsızlığa uğradı
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Sebastian Vettel'in sırt çantası, pazar günkü İspanya GP'nin ardından aracının penceresinden çalındı.

Vettel'in sırt çantasında Alman pilota ait belgeler, dosyalar ve aynı zamanda AirPod kulaklığı vardı. Vettel bunun üzerine kulaklığının nerede olduğunu bulmak için iPhone'umu Bul uygulamasını kullandı ve AirPod kulaklarının GPS sinyalinin peşine düştü.

Scooter'ıyla çantanın peşine düşen Vettel, sinyali takip ederek şehir içine kadar gitti.

Vettel sonunda ıPhone'unda görünen noktaya ulaştı ve kulaklıklarını tam bu noktada buldu. Ancak çanta ve içinde bulunan diğer eşyalardan eser yoktu. Görünüşe bakılırsa hırsızlar, paniğe kapılarak bu kulaklığı fırlattılar ve kaçtılar.

Aston Martin sözcüsü, pazartesi günü Motorsport.com'a verdiği demeçte haberleri doğruladı.

Sözcü şöyle dedi: "Sebastian Vettel'e ait bir çanta bu sabah Barselona'da çalındı."

"Çantasında bulunan kulaklığın yerini görebilmek için ıPhone uygulamasını kullandı ve çantasını şekilde bulmaya çalıştı. Sonunda kulaklıklarını bir köşeye atılmış halde buldu fakat çalınan çanta bulunamadı."

Vettel olayı yerel makamlara bildirirken, konu hakkında soruşturma başlatıldı.

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