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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bana göre F1 tarihinin en iyisi Schumacher"

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Vettel: "Bana göre F1 tarihinin en iyisi Schumacher"
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, Editör

Ferrari F1 pilotu Sebastian Vettel, Formula 1 tarihinin en iyi pilotu olarak Michael Schumacher'i işaret etti.

Lewis Hamilton, son yedi yılda altı dünya şampiyonluğu almayı başardı ve artık tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotlar listesinde Michael Schumacher'i yakaladı.

Alman pilotun çoğu rekorunu eline geçirmesi, Hamilton'ın tüm zamanların en iyisi olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor.

Pek çok isim Hamilton'ın en iyilerden birisi olduğunu kabul ediyor ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de Türkiye GP'nin ardından İngiliz pilotu ilk tebrik eden isimdi.

Fakat Vettel, Hamilton'ı tüm zamanların en iyisi olarak görmüyor. Dört kez dünya şampiyonu, tüm zamanların en iyisinin idolü Schumacher olduğunu söyledi.

Michael Schumacher poses with a Ferrari 412T2 in plain white overalls

Michael Schumacher poses with a Ferrari 412T2 in plain white overalls

Fotoğraf: Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with the helmet of Michael Schumacher that was presented to him by Mick Schumacher in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with the helmet of Michael Schumacher that was presented to him by Mick Schumacher in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Die Zeit'e konuşan Vettel, "Tüm zamanların en iyisinin adını vermek çok cüretkar olur."

"Mesela Fangio ve Senna'yı karşılaştırmak imkansız. Schumacher 50'lerde zorlanabilirdi ve Fangio 2000'lerde başarılı olamayabilirdi."

"Ama şahsen tüm zamanların en iyi pilotunun Schumacher olduğunu düşünüyorum."

"Michael, önemli anlarda bambaşka bir seviyeye çıkardı ve şimdiye kadar hiç kimsede böyle bir cazibe ve yetenek olduğunu hissetmedim." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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