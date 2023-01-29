Vettel: "Bakü'deki temasın ardından Hamilton ile her şey daha iyiye gitmeye başladı"
Sebastian Vettel, 2017 Azerbaycan Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile yaşadığı olayın, aslında aralarındaki ilişkiyi daha iyi hale getirdiğini savunuyor.
Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel arasında 2017 Azerbaycan Grand Prix'sinde önemli bir temas yaşanmıştı.
Hamilton, güvenlik aracı arkasında ilerlediği sırada yavaşlamış ve ardından gelen Vettel duramayarak kendisine çarpmıştı. Alman sürücüye göre, Mercedes pilotu güvenlik aracı arkasında bir 'fren testi' yapmıştı.
Çok sinirlenen Vettel, Hamilton'ın yanına geldi ve aracını İngiliz pilotun üzerine doğru kırıp, tepkisini ciddi şekilde ortaya koydu.
Fakat Vettel haklı olsaydı bile tepkisini bu şekilde gösteremezdi. Bu yüzden ceza bile aldı.
Vettel, beş yıldan uzun bir süre sonra Avusturyalı Servus TV'de bu olayı şöyle açıkladı: "O an gerçekten çok öfkeliydim."
"Fakat ona araçta tepki gösteremezdim ya da ona 'ne yapıyorsun sen?' diye soramazdım. Sonuç olarak, bunu kendi yöntemimle açıklığa kavuşturdum."
"Bunun yanlış bir yol olduğunu, ben de biliyorum."
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
Fotoğraf: Sutton Images
"Bundan hemen sonra, karşılıklı ilişkimiz dibe vurdu. Ancak bir süre sonra hâlâ 'bu konuda ne yapabiliriz?' diye düşünüyordum. İletişime geçtim ve görüşmeyi ben başlattım."
Vettel ve Hamilton, dört kez dünya şampiyonunun girişimiyle olayı tartıştı ve aradaki havayı temizledi.
"O zamandan beri iyi anlaşıyoruz ve aslında giderek daha da yakınlaşıyoruz."
Vettel yaşlandıkça olayları farklı bir açıdan gördüğünü söylüyor.
"Geçtiğimiz yıl elbette çok şey oldu. Yaşlanıyorsunuz ve çok farklı şeyler görüyorsunuz."
"O halde bazı şeylere biraz daha farklı görmemizin doğal olduğunu düşünüyorum."
Vettel, Ferrari günlerine kıyasla daha sakin hale gelmediğini, daha ziyade hayat tecrübesinin olaylara farklı bakmasını sağladığını ekledi.
"Herkes kendi yolunu seçiyor ve benim yolum da beni bugün olduğum yere getirdi."
"Gerçekten de bugün her şeyi biraz daha farklı görüyorum."
"Geriye dönüp baktığınızda, her zaman bazı şeylerle o kadar gurur duymazken, bazılarıyla daha fazla gurur duyarsınız. Bu gayet normal."
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