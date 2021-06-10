Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı Sonraki / Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu
Formula 1 Haberler

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel, Bakü'de iki aracın lastiğinin yüksek hızda patlamasıyla gerçekleşen kazalardan sonra, başka bir aracın da aynısını yaşayıp yaşamayacağı konusunda endişelenmiş.

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

Aston Martin pilotu Lance Stroll ve Max Verstappen, Pazar günü gerçekleştiren Azerbaycan Grand Prix'sinin 2.2 kilometrelik ana düzlüğünde lastik patlatarak kaza yaptılar. Sol arka lastikleri patlayan iki sürücü de, saatte 321 km hıza yaklaşmıştı.

Bu kazaların ardından Pirelli, pist üzerinde bulunabilecek parçaları suçladı ancak Verstappen, geçirmiş olduğu kazanın ''hayati tehlike içeren bir kaza'' olduğunu ve aracının diğer yöne gitmesi durumunda, kendini pit yolunda tam gaz giderken bulabileceğini söyleyerek, gözleri Pirelli'ye çevirdi.

Stroll ise yarışa sert lastiklerle başladı ve Pirelli, yarıştan önce sert lastiklerle 40 tur tamamlanabileceği belirtmişti fakat Kanadalı sürücü yarışın 31. turunda lastik patlaması nedeniyle Bakü caddelerindeki yarışa veda etti.

İtalyan lastik üreticisi, Azerbaycan'a elindeki en yumuşak lastik setini getirdi, yani 2019 yılında bu pistte kullanılanlardan bir adım daha yumuşak set kullanıldı. Bu lastikler aynı zamanda Monako'da da kullanılmıştı. 

Dört kez dünya şampiyonu Vettel ise, takımının bu kazaya tamamen hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Yarıştan sonra muhabirlere konuşan Vettel, şunları söyledi: ''Neler olduğunu bilmiyorum. Görüldüğü üzere, Stroll düzlüğün sonlarına doğru aracı kaybetti bu yüzden 19. virajın dışında aracı duvara sürttüğünü düşündüm. Ancak bir sonraki turda duvara baktım ve çizik bile yoktu, bu yüzden bunun biraz anormal olduğunu düşündüm. Ancak düzlükte giderken neden bu kadar geç kaza yaptığını açıklayamadım''

''Sonrasında takımım bana onun iyi olduğunu söyledi. Bu garipti. Ben diğerlerine göre daha güvendeydim çünkü lastiklerim herkesinkinden daha yeniydi ancak bu olayın ardından Max da aynı sorunu yaşadı. Sonrasında asıl soru 'sırada kim var?' oldu."

Verstappen'in kazası, Stroll'ün kazasından yaklaşık 15 tur sonra gerçekleşti ve bu da, diğer araçların yarışı mevcut lastikleriyle tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda endişelere yol açtı.

Hollandalı sürücünün kazasından sonra gelen kırmızı bayrakta, griddeki sürücülerin lastiklerini son iki tur için değiştirmelerine izin verildi.

Vettel, Bakü'de yaşanan ve olduğundan daha kötü sonuçlar da doğurabilecek bu iki kazanın incelenmesi konusunda çağrıda bulundu.

''Bunların neden yaşandığını bilmiyorum ancak bunlar yaşanmamalıydı. Bu yüzden bu konu hakkında inceleme olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu olaylar, bu yıl olabilecek en kötü yerde yaşandı.''

''Eğer bu kazayı pit girişine yakın geçirirseniz, her şey oldukça kötü gidebilir. Saatte 300 km'nin üzerinde hızlara çıkıyoruz.''

''Biraz endişeliydim ancak kırmızı bayrak çıktı  ve hepimiz lastik değiştirebildik.''

Bakü'de, iki kez üst üste ''Günün Sürücüsü'' seçilen ve Aston Martin'le ilk podyumunu alan Alman pilot, yarıştan sonra ''çok mutlu olduğunu'' ancak yine de bu iki kazanın cevabını istediğini söyledi.

paylaşım
yorumlar
Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

Önceki haber

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

Sonraki haber

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

7s
2
Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

3s
3
Formula 1

Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor

2s
4
Formula 1

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

46 dk
5
Formula 1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

5s
Son Haberler
Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu
F1

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu

16dk
Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş
F1

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

46dk
Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı
F1

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

1s
Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor
F1

Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor

2s
Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
F1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Betim Aker
Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı
Formula 1

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

Marko: ''Hamilton, Perez'i yarış dışı bırakabilirdi'' Azerbaycan GP
Formula 1

Marko: ''Hamilton, Perez'i yarış dışı bırakabilirdi''

Russell, Bakü'de neden tekrar start alamadığını anlattı Azerbaycan GP
Formula 1

Russell, Bakü'de neden tekrar start alamadığını anlattı

Çok Okunanlar Bugün

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"
Formula 1 Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş
Formula 1 Formula 1

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu
Formula 1 Formula 1

Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu
Formula 1 Formula 1

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu

Son Haberler

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu
Formula 1 Formula 1

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş
Formula 1 Formula 1

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, Steiermark GP'ye gelmemeyi düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.