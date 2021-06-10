Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

Aston Martin pilotu Lance Stroll ve Max Verstappen, Pazar günü gerçekleştiren Azerbaycan Grand Prix'sinin 2.2 kilometrelik ana düzlüğünde lastik patlatarak kaza yaptılar. Sol arka lastikleri patlayan iki sürücü de, saatte 321 km hıza yaklaşmıştı.

Bu kazaların ardından Pirelli, pist üzerinde bulunabilecek parçaları suçladı ancak Verstappen, geçirmiş olduğu kazanın ''hayati tehlike içeren bir kaza'' olduğunu ve aracının diğer yöne gitmesi durumunda, kendini pit yolunda tam gaz giderken bulabileceğini söyleyerek, gözleri Pirelli'ye çevirdi.

Stroll ise yarışa sert lastiklerle başladı ve Pirelli, yarıştan önce sert lastiklerle 40 tur tamamlanabileceği belirtmişti fakat Kanadalı sürücü yarışın 31. turunda lastik patlaması nedeniyle Bakü caddelerindeki yarışa veda etti.

İtalyan lastik üreticisi, Azerbaycan'a elindeki en yumuşak lastik setini getirdi, yani 2019 yılında bu pistte kullanılanlardan bir adım daha yumuşak set kullanıldı. Bu lastikler aynı zamanda Monako'da da kullanılmıştı.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel ise, takımının bu kazaya tamamen hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Yarıştan sonra muhabirlere konuşan Vettel, şunları söyledi: ''Neler olduğunu bilmiyorum. Görüldüğü üzere, Stroll düzlüğün sonlarına doğru aracı kaybetti bu yüzden 19. virajın dışında aracı duvara sürttüğünü düşündüm. Ancak bir sonraki turda duvara baktım ve çizik bile yoktu, bu yüzden bunun biraz anormal olduğunu düşündüm. Ancak düzlükte giderken neden bu kadar geç kaza yaptığını açıklayamadım''

''Sonrasında takımım bana onun iyi olduğunu söyledi. Bu garipti. Ben diğerlerine göre daha güvendeydim çünkü lastiklerim herkesinkinden daha yeniydi ancak bu olayın ardından Max da aynı sorunu yaşadı. Sonrasında asıl soru 'sırada kim var?' oldu."

Verstappen'in kazası, Stroll'ün kazasından yaklaşık 15 tur sonra gerçekleşti ve bu da, diğer araçların yarışı mevcut lastikleriyle tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda endişelere yol açtı.

Hollandalı sürücünün kazasından sonra gelen kırmızı bayrakta, griddeki sürücülerin lastiklerini son iki tur için değiştirmelerine izin verildi.

Vettel, Bakü'de yaşanan ve olduğundan daha kötü sonuçlar da doğurabilecek bu iki kazanın incelenmesi konusunda çağrıda bulundu.

''Bunların neden yaşandığını bilmiyorum ancak bunlar yaşanmamalıydı. Bu yüzden bu konu hakkında inceleme olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu olaylar, bu yıl olabilecek en kötü yerde yaşandı.''

''Eğer bu kazayı pit girişine yakın geçirirseniz, her şey oldukça kötü gidebilir. Saatte 300 km'nin üzerinde hızlara çıkıyoruz.''

''Biraz endişeliydim ancak kırmızı bayrak çıktı ve hepimiz lastik değiştirebildik.''

Bakü'de, iki kez üst üste ''Günün Sürücüsü'' seçilen ve Aston Martin'le ilk podyumunu alan Alman pilot, yarıştan sonra ''çok mutlu olduğunu'' ancak yine de bu iki kazanın cevabını istediğini söyledi.