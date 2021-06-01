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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Vettel: "Bakü'de momentumu korumalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Monako'da iyi bir performans sergilemesinin ardından Bakü'de gerçekleştirilecek yarışta momentumu korumaya devam etmek istediklerini söyledi.

Vettel: "Bakü'de momentumu korumalıyız"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Monako'da gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koymuştu.

Alman pilot, sıralama turlarını sekizinci sırada tamamladı ve yarışta iyi bir yükselişle damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Takım, iki araçla birden puan aldığı Monako Grand Prix'sinde yakaladığı olumlu ivmeyi, Bakü'de devam ettirmek istiyor.

Vettel, Bakü öncesi şöyle konuştu: "Monako'dan bir başka cadde pistine, yani Bakü'ye gidiyoruz fakat burası çok farklı bir pist."

"Bakü'de geçiş yapabilirsiniz ve burada lastik aşınması çok daha önemli bir faktör oluyor. Bu nedenle cumartesi günü önemli olmaya devam etse de güçlü bir yarış stratejisi belirlerken, teknik bölümler ve yüksek hızlı kısımlar için doğru dengeyi bulmak kilit nokta olacak."

"Buraya Monako'da geçirdiğimiz güzel hafta sonunun ardından geliyoruz ve momentumu korumayı hedefliyoruz."

Lance Stroll ise sekizinci sırada tamamladığı Monako GP'nin ardından Bakü hakkında şöyle dedi: "Bakü, benim için özel anılara sahip olduğum bir yer. Burada Formula 1'deki ilk podyumumu aldık. Bu, tam gaz geçilen bölümlerin yanı sıra, dar virajlı sektörlerin olduğu farklı bir pist. Bu nedenle burada hata yapma payınız çok az."

"AMR21 ile sürekli olarak ilerleme kaydediyoruz ve Monako'da yakaladığımız momentumu devam ettirmeyi planlıyoruz.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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