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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Vettel: "Bakü benim için özel bir yarış"

Sebastian Vettel, daha önce üç kez podyuma çıktığı Bakü'nün kendisi için özel bir pist olduğunu ve iyi bir hafta sonu geçirmek istediğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Bakü benim için özel bir yarış"
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Sebastian Vettel, şimdiye kadar gerçekleştirilen Azerbaycan yarışlarının üçünde  podyuma çıkarken, geçen yıl Aston Martin ile sürpriz bir ikincilik alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Alman pilot ayrıca burada bir de pole pozisyonu aldı ve tüm yarışlarda ilk dörde girdi.

Aston Martin bu yıl, geçen seneden bile geride göründüğü için, Alman pilotun bu ivmeyi koruması zor olacak fakat elinden geleni yapacağını söylüyor.

Vettel şöyle dedi: “Bakü'ye geri dönmek harika."

"Geçen yıl bu pistte Aston Martin ile ilk podyumumu aldım, bu yüzden benim için çok özel bir yarış. Burayı seviyorum."

"Hızlı düzlüklerin yanı sıra yavaş ve dar virajların bir arada olduğu bu pistte, yeni nesil araçların nasıl performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak."

"Her halükarda Bakü'de piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Lance Stroll ise geçen yıl zor bir hafta sonu geçirmiş ve yarışta kaza yapmıştı.

Kanadalı pilot, bu yılki yarışla ilgili şöyle dedi: “Takımın elde ettiği başarıya rağmen geçen yılki Bakü yarışı benim için zordu ama bu piste geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Hızlı düzlükler ve yavaş virajların birleşimi, araç ayarlarında bir orta yol bulmayı zorunlu kılıyor. Yine de yeni düzenlemelerle durumun nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

"Bakalım bu hafta sonu nasıl sonuçlar alacağız?"

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Nicholas Latifi, Williams FW44

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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