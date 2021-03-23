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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "heyecanlı" bir yarış bekliyor

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, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Bahreyn'deki ilk yarışın heyecanlı geçmesini bekliyor.

Vettel, Bahreyn'de "heyecanlı" bir yarış bekliyor

Aston Martin, uzun yıllar sonra ilk yarışına bu hafta sonu Bahreyn'de çıkacak ve direksiyonda dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel geçecek.

Son altı yılda Ferrari için yarışan Alman pilot, uzun kariyerinde BMW, Red Bull ve Ferrari'den sonra dördüncü farklı takımda yarışmış olacak.

Bahreyn testlerinde dayanıklılık sorunları nedeniyle az tur atan Vettel, Bahreyn GP öncesi açıklamalarda bulundu.

Dört kez dünya şampiyonu, "İlk birkaç yarışta öğrenecek çok şeyim olacak. Yeni bir takımda yarışıyorum ve bu yüzden şimdilik personeli tanıyıp, AMR21 için ne tarz bir sürüş şekli gerektiğini öğrenmeye devam ediyorum."

"Yolculuğumuza, bu hafta sonu Bahreyn'de başlayacağımız için çok mutluyum. Testler boyunca hava şartları oldukça ilginçti ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüş yapmak oldukça zordu."

"Ek olarak lastik aşınması, geleneksel olarak her zaman bu pistte önemli bir faktör oldu. Bütün bunlar heyecanlı bir yarışa yol açmalı." dedi.

Lance Stroll de takımla üçüncü yılına giriyor.

Stroll, “Aston Martin adı altında yarışmak, takımın sahip olduğu potansiyeli tam olarak ortaya koyuyor. Bu, hepimiz için çok heyecan verici bir an."

"Takımın, Bahreyn'deki testlerde tam potansiyelini gösterebildiğini sanmıyorum. İlk yarışlarda araçtan kesinlikle daha fazla hız çıkaracağız. Bu harika." dedi.

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Alonso: "Kazanmak istiyorum ama şimdilik sadece bir hayal"

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Editör Kemal Şengül

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