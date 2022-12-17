Pinkham: "Vettel, baba olunca tamamen değişti"

Yaz aylarında sporu bıraktığını açıkladıktan sonra, geçtiğimiz ay Abu Dabi'deki son Grand Prix'sine çıkan Vettel artık 'eski bir Formula 1 pilotu'.

Dört kez Dünya Şampiyonu pilot, milenyumun başından bu yana sporun en başarılı pilotlarından biri oldu. 2007'de BMW-Sauber ile ilk yarışına çıkan Vettel, 2008'de Toro Rosso ile ilk yarışını kazandı ve 2009'da Red Bull'a katıldı.

2009'daki şampiyonluk mücadelesinde başarılı olamadı, ancak 2010'da Red Bull'daki takım arkadaşı Mark Webber ve Ferrari'den Fernando Alonso ile gergin mücadeleden galip ayrılarak şampiyonluğu kazandı.

Vettel, 2011 ve 2013 sezonları arası rakipsiz olduğunu kanıtladı ve 2013'ün sonunda art arda dokuz Grand Prix zaferi rekorunu kırdı.

Vettel, kendisine başarı sağlamak için takım içerisinde benzersiz bir uyum yakalamıştı; tamamen 'acımasız bir şampiyon' olarak görülüyordu ve dünya medyasında da benzer bir özgüvenle kendini gösteriyordu.

Ancak Vettel kariyerinin son yıllarında önemli ölçüde yumuşadı ve Alman pilot, vurgulanması gerektiğini düşündüğü sosyal adaletsizlikler ve çevre sorunları için aktif bir ses haline geldi. Vettel'in olgunluğu, spordaki en popüler kişiliklerden biri haline gelmesiyle adeta parladı ve bu durum, son Grand Prix hafta sonunda padoğun çoğunun Vettel'e veda koşusunda eşlik etmesiyle de vurgulanmış oldu.

Sky F1 yayıncısı Pinkham, Damon Hill ve Tom Clarkson ile F1 Nation podcast'inde yaptığı konuşmada; 2022 Vettel'inin 2012 Vettel'inden çok daha farklı bir kişi olduğunu belirterek, Vettel'in baba olmasını bu değişimin en önemli faktörü olarak gösterdi.

Pinkham, 2014'ün başlarında ilk kez baba olan Alman pilotun pistteki başarılarının bu dönemde azalmaya başladığını belirtti.

Pinkham, "Son 12 yılda onda gerçek bir değişim gördüm."

“Ama ben bunu baba olmasına bağlıyorum. Baba olduğunda tamamen değişti, etrafındaki dünyayı daha fazla önemsemeye başladı. İnsanlarla etkileşim şekli, geçmişte olduğu kadar acımasız değildi. Artık onun için her şey kazanmakla ilgili değildi ve büyük resmi görüyordu. O sadece dünyada bir fark yaratmak isteyen, gerçekten sevimli bir adam." dedi.

Temmuz ayında emekliliğini açıklayan ve o zamana kadar 2022 sezonunu pek de iyi geçirmeyen Vettel'in performansları son yarış haftalarında dikkat çekici bir hal almaya başladı ve Aston Martin pilotu, sık sık ilk 10'da yer aldı.