Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

Sebastian Vettel, 12. sıradan başladığı yarışta dokuzuncu sırada finiş gördü ve puan serisini devam ettirmiş oldu. Lance Stroll de son çizgiden başladığı yarışta 10. olarak Aston Martin'e puan getirdi.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Doğrusu iyi bir yarıştı. İyi bir geri dönüş yapmayı başardık. Her iki araçla da ilk onda olmak güzel oldu. 9. ve 10 olmak çok fazla puan getirmiyor ama hiç yoktan iyidir."

"Stratejik anlamda iyi bir iş yaptık. Farklı bir şey denememiz gerekiyordu ve bence işe yaradı. İlk bölümde çok fazla zaman kaybettiğim bir hata vardı. Aksi takdirde belki de yarışın sonunda öndeki gruba daha yakın olabilirdik. Lastiklerimiz daha iyiydi ve belki de biraz daha fazla puan kazanabilirdik. Fakat bugün çok rüzgarlıydı ve araçlar çok tutarsızdı." dedi.

Vettel, takımından da övgüyle bahsetti.

"Genel anlamda çok güçlü bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi araç ile olmak istediğimiz yerde değiliz fakat genel anlamda çok iyi bir takımımız var."

"Arayı biraz kapattık ki bu çok önemli. Mücadelenin içerisindeyiz ve herkes çok yakın. Bugün olduğu gibi puanlar kazanmamız gerekiyor. Çok fazla olmasa bile bunu yapmalıyız. Alpine ve AlphaTauri ile savaşıyoruz, uzun bir yıl olacak."

"İlk yarışlar bizim lehimize değildi. Şimdi her şey biraz daha sakin görünüyor. Bu yüzden araçta oldukça mutluyum, araç, şu anda yapmasını istediğim şeyi yapıyor."

Pirelli'nin lastik basınçlarını artırmasıyla beraber Aston Martin'in geri düşeceği yorumları vardı ancak İngiliz ekip iyi bir performans sergiledi.

Bu konuda konuşan Vettel, "Çok umrumda değil. Hedefimiz diğerlerinden daha hızlı gitmek ve daha iyi bir iş yapmak. Diğerlerinden daha iyi bir iş çıkardık ki bu iyi bir şey. Bence iyi hazırlandık ve bu hafta sonu yeni bir meydan okuma vardı. Ancak bununla iyi baş ettik ve hiçbir kayıp yaşadığımızı sanmıyorum ki bu güzel."

"Sonunda herkes için aynı olan bir şey. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor, şartlar ne olursa olsun bunu yapmalıyız. Basınçlar yüksek olduğunda, gördüğünüz üzere çok fazla aşınma ve kayma var. Fakat günün sonunda daha fazla fark yaratabiliyorsunuz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images