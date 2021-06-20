Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı” Sonraki / Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel, az sayıda puan almasına rağmen sonuçtan memnun olduğunu, çünkü az puan almanın hiç puan almamaktan iyi olduğunu belirtti.

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

Sebastian Vettel, 12. sıradan başladığı yarışta dokuzuncu sırada finiş gördü ve puan serisini devam ettirmiş oldu. Lance Stroll de son çizgiden başladığı yarışta 10. olarak Aston Martin'e puan getirdi.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Doğrusu iyi bir yarıştı. İyi bir geri dönüş yapmayı başardık. Her iki araçla da ilk onda olmak güzel oldu. 9. ve 10 olmak çok fazla puan getirmiyor ama hiç yoktan iyidir."

"Stratejik anlamda iyi bir iş yaptık. Farklı bir şey denememiz gerekiyordu ve bence işe yaradı. İlk bölümde çok fazla zaman kaybettiğim bir hata vardı. Aksi takdirde belki de yarışın sonunda öndeki gruba daha yakın olabilirdik. Lastiklerimiz daha iyiydi ve belki de biraz daha fazla puan kazanabilirdik. Fakat bugün çok rüzgarlıydı ve araçlar çok tutarsızdı." dedi.

Vettel, takımından da övgüyle bahsetti.

"Genel anlamda çok güçlü bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi araç ile olmak istediğimiz yerde değiliz fakat genel anlamda çok iyi bir takımımız var."

"Arayı biraz kapattık ki bu çok önemli. Mücadelenin içerisindeyiz ve herkes çok yakın. Bugün olduğu gibi puanlar kazanmamız gerekiyor. Çok fazla olmasa bile bunu yapmalıyız. Alpine ve AlphaTauri ile savaşıyoruz, uzun bir yıl olacak."

"İlk yarışlar bizim lehimize değildi. Şimdi her şey biraz daha sakin görünüyor. Bu yüzden araçta oldukça mutluyum, araç, şu anda yapmasını istediğim şeyi yapıyor."

Pirelli'nin lastik basınçlarını artırmasıyla beraber Aston Martin'in geri düşeceği yorumları vardı ancak İngiliz ekip iyi bir performans sergiledi.

Bu konuda konuşan Vettel, "Çok umrumda değil. Hedefimiz diğerlerinden daha hızlı gitmek ve daha iyi bir iş yapmak. Diğerlerinden daha iyi bir iş çıkardık ki bu iyi bir şey. Bence iyi hazırlandık ve bu hafta sonu yeni bir meydan okuma vardı. Ancak bununla iyi baş ettik ve hiçbir kayıp yaşadığımızı sanmıyorum ki bu güzel."

"Sonunda herkes için aynı olan bir şey. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor, şartlar ne olursa olsun bunu yapmalıyız. Basınçlar yüksek olduğunda, gördüğünüz üzere çok fazla aşınma ve kayma var. Fakat günün sonunda daha fazla fark yaratabiliyorsunuz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”

Önceki haber

Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”

Sonraki haber

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

6s
2
Formula 1

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

26 dk
3
Formula 1

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"

4s
4
Formula 1

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

4s
5
Formula 1

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''

3s
Son Haberler
Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”
F1

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

26dk
Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"
F1

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

51dk
Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”
F1

Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”

1s
Gasly: "Oldukça iyi bir yarıştı"
F1

Gasly: "Oldukça iyi bir yarıştı"

1s
Mercedes, Perez'in ceza alma ihtimaline karşı en hızlı tur puanı için pit stop yapmamış
F1

Mercedes, Perez'in ceza alma ihtimaline karşı en hızlı tur puanı için pit stop yapmamış

2s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes, Perez'in ceza alma ihtimaline karşı en hızlı tur puanı için pit stop yapmamış Fransa GP
Formula 1

Mercedes, Perez'in ceza alma ihtimaline karşı en hızlı tur puanı için pit stop yapmamış

Fransa'da günün pilotu Max Verstappen oldu Fransa GP
Formula 1

Fransa'da günün pilotu Max Verstappen oldu

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in! Fransa GP
Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"
Formula 1 Formula 1

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''
Formula 1 Formula 1

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

Honda'nın sonunda Mercedes'le aynı seviyede olduğunu kanıtladığı önemli alan
Formula 1 Formula 1

Honda'nın sonunda Mercedes'le aynı seviyede olduğunu kanıtladığı önemli alan

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”
Formula 1 Formula 1

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”

Son Haberler

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”

Gasly: "Oldukça iyi bir yarıştı"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Oldukça iyi bir yarıştı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.