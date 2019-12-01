Vettel: "Aynı sorunlar yarışta devam edecek"

Ferrari, bu hafta sonu şimdiye kadar beklentileri karşılayan bir performans sergileyemedi ve özellikle üçüncü sektörde büyük oranda yavaş kaldı.

Son zaman turunda trafikte kalan ve lastikleri yeterin hazırlayamayan Vettel, düşük ve orta hızlı virajdaki problemlerin Abu Dhabi'de daha belirgin olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte Vettel, yarışın da zor geçmesini bekliyor.

Vettel, "Son dönemde sıralama turlarında, yarışa kıyasla daha iyiydik. Yarın da aynı olmasını bekliyorum. Göreceğiz. Savaşmak için buradayız ve tam olarak yapacağımız şey bu. Uzun bir yarış olacak ve her şansı kullanmaya çalışacağız."

"Yumuşak lastikle başlıyoruz ve bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yine de haklı olup olmadığımızı yarın öğreneceğiz. Farklı bir stratejim var ve bence doğru olanı seçtik."

"Burada sürüş yapmak hiç kolay değil. Özelikle lastikler çok hassas ve etkili şekilde çalışmalarını sağlamak bizim için zor."

"Yarın özellikle stratejik anlamda sıkıcı bir yarış olacak. Muhtemelen herkes tek pit stop yapacağız. Yine de göreceğiz. Yumuşak lastiklerle yarışa başlıyoruz ve umarım bu, ilk birkaç turda bana yardımcı olur." dedi.

Vettel son denemesinde yavaş kalmasını ise şöyle açıkladı: "Son denemeden önce herkesin yavaşlaması üzücüydü. Öndeki araçla aramda yaklaşık dört saniye vardı, belki de daha yakındım. Çok uzun bir araç kuyruğuydu."

"Son tura başlayabildim, ancak daha ilk virajda aracın kontrolünü kaybettim çünkü lastikler çok soğuktu. Turumu mahvetti. Bakalım yarışta bizi neler bekliyor?"

"Ama evet, zor olacak. Çünkü üçüncü sektörde zaman kaybediyoruz. Basit şekilde tempomuz yok. Bunun nedeni, aracımızın diğerlerinden daha fazla kayıyor olması. Lastiklerle ilgili sorunlarımız var. Aynı sorunlar yarın devam edecek, ama yine de savaşacağız."