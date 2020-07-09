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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"

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Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Tem 2020 16:43

Sebastian Vettel, Red Bull Ring pistinde ikinci kez yarış düzenlenecek olmasının Ferrari'nin güncellemelerini test etme açısından çok büyük fırsat olacağını söyledi.

Normalde sezonun 3. yarışı için büyük bir güncelleme paketi planlayan Ferrari, pist üstünde zayıf kalmasının ardından güncellemeyi bir hafta öncesine çekti. Ferrari, kış testlerinin ardından araçtaki sürüklenme etkisini azaltmak için felsefesinde değişikliğe giderek yeni paketini hazırladı.

Vettel, "Sezonun ne kadar uzun olacağını bilmiyoruz. Ancak tabii ki bu yarış ile güncellemelerin doğru yolda olup olmadıklarını göreceğiz. Her zaman bazı beklentileriniz oluyor ancak en iyi cevabı pist üstünde kronometre ile alıyorsunuz."

"Açıkçası bizim hissettiklerimiz ile kronometrenin ölçtüğü zaman farklı olabiliyor. Bu yüzden bu konuda heyecanlıyız ve geçen hafta sonu ile doğrudan kıyaslama yapmak ilginç olacak."

"Aynı pistte ikinci kez yarış yapılacak olması bizim için devasa bir fırsat. Bu yüzden güncellemeler hakkında bazı cevaplar alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Vettel, pazartesi günü Servus TV'ye yaptığı açıklamada aracın yarışta tanınmaz halde olduğunu söylemişti. Vettel, takımın bunun nedenine dair bazı cevaplar bulduğunu söyledi.

Vettel, "Yarış performansıma, özellikle hafta sonunun o bölümüne kadar olanki sürüşlere kıyasla yakından baktık."

"Birkaç şey bulduk. Bunların ne kadar fark yaratacağını söylemek zor ancak frenlerimde ve aracın durmasında sorun vardı."

"Tekrar piste dönüp aracın nasıl olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Aracın nasıl hissettirdiğine, her şey yolundayken nasıl hissettirdiğine dair düşüncelerimi hatırlıyorum. Sonrasında yarıştaki durumunu da hatırlıyorum."

"Bu açıdan yarın önemli bir gün olacak. Aynı zamanda güncellemelerin umduğumuz şekilde çalışıp çalışmadığını görmek açısından da önemli olacak." dedi.

Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc de güncellemelerin fark yaratmasını umuyor.

Leclerc, "Bu güncellemelerin düzgün bir şekilde çalışması ve iyi bir adım atmamız önemli olacak. Bu, doğru yönde çalışıp çalışmadığımızı gösterecek. Eğer çalışmıyorsa, o zaman bu tabii ki kötüye işaret demek."

"Ancak güncellemelerin araca performans getireceğinden eminim. Ancak ne kadar gelişeceğimizi pist üstünde göreceğiz."

"Gerçekçi olmak gerekirse çok zor olacak çünkü Red Bull ve Mercedes pist üstünde çok, çok hızlı. Geçen hafta sonu güvenlik aracı bize yardımcı oldu ancak biz de önümüze çıkan fırsatları iyi değerlendirdik. Bu hafta sonu da aynısını yaparsak her şey mümkün."

"Bunu yapmaya çalışacağız. Peki bugün saf performansımızla podyuma çıkabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Ancak bunu değiştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Vettel, ilk yarışta istediğini bulamasa da SF1000'in araç kontrolü açısından önceki araçtan daha iyi olduğunu söyledi.

Vettel, "Aracı geliştirdiğimizi düşünüyorum ancak aracın belli karakteristik özellikleri değişti. Araç çalıştığı zaman, geçen seneye göre daha iyi hissettiriyor."

"Farklı pistlere gittiğimizde de neler olacağını göreceğiz. Şimdi aynı pistte nerede olduğumuzu göreceğiz. Ancak aynı zamanda gerçekçi olmanız lazım. Diğerleri bizden daha büyük adım atmış gibi görünüyorlar." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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