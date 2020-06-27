Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"

Bu yıl Avusturya ve Silverstone yarışlarının iki kez gerçekleşeceği zaten açıklandı.

Ayrıca Portimao ve Hockenheim'a ek olarak Çin, Bahreyn ve Abu Dhabi'nin de iki yarışa ev sahipliği yapacağı konuşuluyor.

Bu, F1 için bir ilk olacak çünkü her pistte normalde sadece bir yarış yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta SF71H ile Mugello'da piste çıkan ve Avusturya öncesi ritim yakalamaya çalışan Sebastian Vettel, çifte yarışın farklı bir deneyim olacağını belirtti.

Vettel, Ferrari ile yaptığı röportajda “İlk yarıştan bir hafta sonra aynı piste geri dönme ve ikinci bir yarış daha yapma konusunda hiçbir deneyimim yok."

“Sanırım mükemmellik seviyesi ikinci yarış hafta sonunda artacak ve hata seviyesi azalacak."

“Özellikle yarışa bakma, stratejiyi gözden geçirme ve sadece yedi gün sonra başka bir şans daha elde etme şansı olacağını düşünüyorum. Bu bir ilk olacak ve bu zorlukla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz.” dedi.

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını zaten doğrulayan Vettel, boş tribünler önünde yarışmanın farklı olacağını itiraf etti.

“Daha önce bunu hiç yapmadım. Bunun nasıl olacağını gerçekten hayal edemiyorum."

“Bence yarışmak, sürüş yapmak güzel. Ama seçim şansım olsaydı taraftarlarla yarışırdım."