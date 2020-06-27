Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"
Ekleyen:
, Editör
27 Haz 2020 15:18

Sebastian Vettel, Avusturya veya başka pistlerde arka arkaya iki yarış yapmanın normalden farklı olacağını düşünüyor.

Bu yıl Avusturya ve Silverstone yarışlarının iki kez gerçekleşeceği zaten açıklandı.

Ayrıca Portimao ve Hockenheim'a ek olarak Çin, Bahreyn ve Abu Dhabi'nin de iki yarışa ev sahipliği yapacağı konuşuluyor.

Bu, F1 için bir ilk olacak çünkü her pistte normalde sadece bir yarış yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta SF71H ile Mugello'da piste çıkan ve Avusturya öncesi ritim yakalamaya çalışan Sebastian Vettel, çifte yarışın farklı bir deneyim olacağını belirtti.

Vettel, Ferrari ile yaptığı röportajda “İlk yarıştan bir hafta sonra aynı piste geri dönme ve ikinci bir yarış daha yapma konusunda hiçbir deneyimim yok."

“Sanırım mükemmellik seviyesi ikinci yarış hafta sonunda artacak ve hata seviyesi azalacak."

“Özellikle yarışa bakma, stratejiyi gözden geçirme ve sadece yedi gün sonra başka bir şans daha elde etme şansı olacağını düşünüyorum. Bu bir ilk olacak ve bu zorlukla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz.” dedi.

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını zaten doğrulayan Vettel, boş tribünler önünde yarışmanın farklı olacağını itiraf etti.

“Daha önce bunu hiç yapmadım. Bunun nasıl olacağını gerçekten hayal edemiyorum."

“Bence yarışmak, sürüş yapmak güzel. Ama seçim şansım olsaydı taraftarlarla yarışırdım."

 
Sonraki haber
McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı

Önceki haber

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı

Sonraki haber

Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli

Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli

trending Bugün

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"
Formula 1 / Formula 1
58dk

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"

Red Bull'un güncellemeleri, film çekiminde ortaya çıktı
Formula 1 / Formula 1

Red Bull'un güncellemeleri, film çekiminde ortaya çıktı

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"
Formula 1 / Formula 1

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

Brown: "Yeni F1'de kazanabilecek sekiz veya dokuz farklı takım olacak"
Formula 1 / Formula 1

Brown: "Yeni F1'de kazanabilecek sekiz veya dokuz farklı takım olacak"

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı
Formula 1 / Formula 1
2s

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı

Hamilton: "Ecclestone düzenindeki çeşitlilik sorununun sebebini şimdi anlıyorum"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "Ecclestone düzenindeki çeşitlilik sorununun sebebini şimdi anlıyorum"

Hakkinen: "Verstappen bu yıl riskler alacak"
Formula 1 / Formula 1

Hakkinen: "Verstappen bu yıl riskler alacak"

Williams: "Yeniden yükselmek için yatırıma ihtiyacımız var"
Formula 1 / Formula 1

Williams: "Yeniden yükselmek için yatırıma ihtiyacımız var"

Son Haberler

Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli
Formula 1 / Formula 1
12dk

Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"
Formula 1 / Formula 1
58dk

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı
Formula 1 / Formula 1
2s

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı

Russell: "Eski prosedürleri hatırlamak önemli olacak"
Formula 1 / Formula 1
3s

Russell: "Eski prosedürleri hatırlamak önemli olacak"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"

58dk
2
Formula 1

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı

2s
3
Formula 1

Hamilton: "Ecclestone düzenindeki çeşitlilik sorununun sebebini şimdi anlıyorum"

4
Formula 1

Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli

12dk
5
Formula 1

Red Bull'un güncellemeleri, film çekiminde ortaya çıktı

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli
F1

Verstappen, Mercedes'in güçlü olacağından emin, Ferrari konusunda temkinli

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"
F1

Vettel: "Aynı pistte iki yarış yapmak farklı olacak"

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı
F1

McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı

Russell: "Eski prosedürleri hatırlamak önemli olacak"
F1

Russell: "Eski prosedürleri hatırlamak önemli olacak"

Brown: "Yeni F1'de kazanabilecek sekiz veya dokuz farklı takım olacak"
F1

Brown: "Yeni F1'de kazanabilecek sekiz veya dokuz farklı takım olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.