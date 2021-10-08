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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Vettel: ''Pist aynı ama koşullar farklı''

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Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, İstanbul'daki yol tutuşu koşullarının geçtiğimiz seneye göre değiştiğini belirtti.

Vettel: ''Pist aynı ama koşullar farklı''

Geçtiğimiz sezonki Türkiye Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Vettel, bu sezon Aston Martin'le birlikte İstanbul'da antrenman turlarına çıktı ve bu antrenman seanslarının ilkini 13. sırada, ikincisini ise 16. sırada tamamladı.

Geçtiğimiz sene İstanbul'da yaşanan kaygan zemin sorunları sonrasında Vettel de pist koşullarının değiştiğini söyleyen pilotlardan oldu ve şu ifadeleri kullandı: ''Aslında aynı pist ama farklı koşullar ve farklı yol tutuş koşulları var. Bence genel olarak fena değildi.''

Dört kez dünya şampiyonu aynı zamanda araçta bazı değişiklikler yaptıklarını da belirtti.

''Bu öğleden sonra birkaç şey denedik ve belki de bunlar işe yaramadı. Bunları gözden geçirmeliyiz ve yarın neler olacağını göreceğiz.''

Dengeyi geliştirip geliştiremedikleri sorulan Alman pilot, bazı denemeler yaptıklarını ve limitleri keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

''Biraz gelişti fakat söylediğim gibi, bazı şeyler denedik ve limitleri keşfediyoruz. Biraz daha ileri gidebileceğimizi düşünüyorum. Eğer ön tarafta denge eksiğiniz varsa, bu pahalıya mal olabilir.''

Hava tahminlerinde yarın İstanbul'da yağmur olabileceği görülüyor ve üçüncü antrenmanda yağmur tercih edip etmeyeceği sorulan Aston Martin pilotu, ''Bu önemli değil. Sonrasında sıralama turlarında düzeltmek için yeterince fırsatımız olacak.''

''Bu sabah düzgün bir seans geçirdik. En optimal olanları bulacağız. Ancak sıralama turlarında yağmur yağmasını isterim, üçüncü antrenman seansında değil.'' dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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