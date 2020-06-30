Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"

Ferrari, sezon öncesi testlerinde etkileyici bir performans sergilemediği gibi, beklentilerin altında gözüktü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ve takım sürücüleri, aracın geçen yıla göre iyi bir adım olmasına rağmen yeterince iyi olmadığını itiraf ettiler.

Takım şimdi yeni güncellemelerini Macaristan'a getirecek ve Avusturya'da hedefi "mümkün olduğunca çok puan almak" olarak koydu.

Vettel de testlerdeki performans göz önüne alındığında gerçekçi olmaları gerektiğini söyledi.

“Uzun zamandır olduğu gibi, piste geri dönmek için sabırsızlandığımız bir sır değil. Başlangıçta verdiğimiz ara keyifliydi, çünkü sürekli dünyayı dolaşıyoruz ve ailemizle ya da arkadaşlarımızla çok az zaman geçirebiliyoruz. Ama artık tekrar piste çıkma vakti geldi."

"Her ne kadar taraftarlar orada olup bizi destekleyemeyecek olsa da, her şeyimi vermeye hazırım."

"Avusturya pisti, gerçekten hızlı dönülen bir atlı karınca gibi ancak orayı, özellikle de dağ başında yüksekte olduğu için çok seviyorum."

"Testlerdeki güç düzeni göz önüne alındığında gerçekçi olmalıyız, ancak tamamen ümitsiz de değiliz."

"Ayrıca burada üst üste iki yarış yapmak da olağandışı olacak. Özellikle ikinci yarış için çok fazla veriye sahip olacağız."

"İlk hafta sonu yaptığımız şeylerin ikinci hafta sonu üzerinde önemli bir etkisi olacak."