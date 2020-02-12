Vettel: "Avustralya'daki yarışa kadar temkinli kalmalıyız"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, geçen yıl inişli çıkışlı bir yıl geçirdi ve bazen istediği sonuçları almayı başaramadı.

Diğer tarafta Ferrari de testlerde iyi bir performans göstermesine rağmen bunu Avustralya'daki ilk yarışta gösteremedi.

Vettel, tam da bundan ötürü temkinli kalmaları gerektiğini düşünüyor.

"Kendimi yeterince genç hissediyorum. Lewis'ten bahsettiniz, o benden daha yaşlı. Yani bu bir sınırlama değil. Ama evet, devam etmekten memnuniyet duyuyorum."

"Düşünüyorum ama 12 ay önce tam olarak nasıl hissettiğimi hatırlamıyorum."

"Şimdi çok heyecanlı hissediyorum, her ne kadar kurallar aynı kalsa bile aracın bir araya geldiğini gördüğünüz zaman, gerçekten çok heyecanlanıyorsunuz. Mühendislerle konuşmak için vakit harcıyorsunuz, fikirlere bakıyorsunuz, aracın konseptini inceliyorsunuz, yani her şeyiyle kendimi çok heyecanlı hissediyorum."

"Söylediğim gibi, geçen yıl nasıl hissettiğimi tam olarak hatırlamıyorum, ama kendimize güveniyoruz."

"Yine de temkinliyiz."

"Geçen yıl iyi bir hissimiz olduğunu düşünüyorum, testin ilk haftasında çok iyi bir ilk gün geçirmiştik, ama sonra Avustralya'ya gittiğimiz zaman durum oldukça zordu. Beklediğimiz kadar güçlü olmadığımızı fark ettik."

"Bence önümüzdeki birkaç hafta içinde yaşanacak şeylere rağmen, Avustralya'da doğru bir tempoya sahip olmak için temkinli ve son derece aç kalacağımızı düşünüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse sonrasında da çok uzun bir yolumuz olacak."

"Her zamankinden daha fazla yarışımız var. Neler olacağını göreceğiz."

"Geçen sene aracın kendini güçlü hissettirdiği kış testleriyle çok iyi bir başlangıcımız oldu. İkinci haftaya geldiğimizde, daha az güçlü olduğunu düşündüm."

"Aracın o kadar da iyi olmadığını hissettim. Bize ihtiyacımız olan şeyi vermiyordu."

"Spesifik olarak konuşursak, viraj girişlerinde arka tarafla mücadele ediyorduk. Yeterince güçlü ve öngörülebilir değildi."

"Bence bu konuda çok çalıştık, yılın ilk yarısında pek şey denedim; ayar ve yaklaşım açısından durumu telafi etmeye çalıştım."

"Mattia'nın da söylediği gibi Singapur'da doğru yönde bir adım attık, bu da zayıf yönlerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Elbette kurallar değişmediği için bu yıl sadece bir evrim. Ne kadar başarılı olduğumuzu göreceğiz."

"Bu yılki kurallar gelecek yıla göre çok farklı. Bu yıl kullanacaklarımızın ne kadarının gelecek yıl kullanılacağını bilmiyorum. Bence bu tamamen farklı bir proje."

"Ama bilirsiniz, hiç şüphesiz bu yıldan çıkardığımız dersler, gelecek yıl bize yardım edecek. Bu tür şeylere bakmak ve karar vermek için yeterli zamanımız olacak.

"Yeni bir kural paketi geliyor. Büyük bir kural değişikliğinden bahsediyoruz. Yani, takım, Mattia ve üst yönetim için yön belirlemek zor olacak. Yani büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız, ama bence tüm takımların karşı karşıya olduğu bir şey ve bu yıl er ya da geç bununla yüzleşmek zorunda kalacağız."