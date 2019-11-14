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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Austin'de daha fazla yere basma gücü kullandık"

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Vettel: "Austin'de daha fazla yere basma gücü kullandık"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Kas 2019 20:15

Sebastian Vettel, Ferrari'nin Austin'de düzlüklerde eskisi kadar güçlü olmamasının sebeplerinden birisinin daha fazla yere basma gücü ayarı yapmaları olduğunu söyledi.

FIA'nın Amerika GP öncesinde Red Bull'un talebi üzerine getirmiş olduğu teknik direktifin ardından Ferrari'nin yarışta zayıf kalması, konuyla alakalı bazı yorumların yapılmasına neden olmuştu.

Verstappen de Ferrari'nin direktif sonucu yaptığı hileyi bırakmasın ardından yavaşlamasının normal olduğunu söylemişti.

Ancak Brezilya GP öncesi konuşan Vettel, Verstappen'e cevap verdi ve düzlüklerdeki kaybın yere basma gücü ayarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Brezilya GP öncesi konuşan Vettel, "Herkes istediğini söylemekte özgür. Eğer onun düşündüğü şey buysa öyledir, ama herkesin kendi görüşü var."

"Takımdakilerin bunu üstüne alındığını sanmıyorum. Söyledikleri profesyonelce ya da olgunca değildi. Ama aynı zamanda sizin benden buna cevap vermemi beklediğinizi de görebiliyorum. Fakat buna ilgimiz yok ve bizim için en iyi cevap pist üstünde normale dönmek olacak."

"Austin'de pazar günü gösterdiğimiz performanstan gurur duymuyoruz, fakat cumartesiden sonra kimsenin şikayet etmesi gerekmiyordu. Pazar günü muhtemelen üzerinde çalışmamız gereken bazı sorunlar yaşadık. Mesela şartlar, lastikler ve ayarlar bunlardan bazılarıydı."

"Ama bundan ötürü böyle düşünüyorsa, o zaman düşünmeli. Eğer gelecek hafta farklı bir şey düşünebilir ve bu umurumuzda değil."

"Motorda herhangi bir güç kaybetmedik. Bence diğerlerine kıyasla daha fazla yere basma gücü kullanmaya karar verdik. Sıralama turlarıyla kıyaslandığında her zamanki kadar olmasa da düzlüklerde zaman kazandık. Ama virajlarda her zamanki kadar da vakit kaybetmedik."

"Yarışa katılamadım fakat Charles'la normalde sahip olduğumuz tempoya sahip değildik. Ama bunun onunla bir ilgisi olmadığını biliyorum. Fark yaratan ve anlamaya çalıştığımız bazı şeyler bunda rol oynadı."

"Bu yıl rekabetçi olmadığımız yarışlar vardı. Bu yüzden tek bu yarışta olan bir şey değil. Neler olduğunu anlamalı ve bir daha yaşamadığımızdan emin olmalıyız. Gelecek yıl için bunları çözmek çok önemli." dedi.

Vettel, Brezilya'da harika bir performans gösterip, eleştirmenleri susturmak gibi bir düşüncesinin de olmadığını da söyledi.

"Bunu yapmam gerekmiyor, benim açımdan susturulacak bir şey yok. Ama bunun yardımı oluyor, yani buda kazanmak istiyoruz ve eğer 1-2 olursak, bu açıdan sessizlik olacağını düşünüyorum."

"Bu yüzden belki de iyi bir etkisi olur. Ama hedefimiz insanları susturmak değil, hedefimiz yarışlar kazanmak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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