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Formula 1 / Son dakika

Sprint yarışları hakkında Vettel: '‘Hiçbir anlam ifade etmiyor’'

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Sebastian Vettel Formula 1'in sprint yarışı planları hakkında ''hiçbir anlam ifade etmiyor'' yorumunu yaptı ve serinin, gerçek problemlere odaklanmak yerine başka şeylerle uğraştığını dile getirdi.

Sprint yarışları hakkında Vettel: '‘Hiçbir anlam ifade etmiyor’'

Formula 1, 2021 sezonundaki üç Grand Prix’de sprint yarışları fikrini denemek istiyor. Bu yarışların ardından Pazar günkü yarışın gridi belirlenecek.

100 kilometre uzunluğunda olacak ve F1 Komisyon toplantısında takımların desteğini alan sprint yarışlarının, Kanada, İtalya ve Brezilya’da denenmesi planlanıyor.

Önümüzdeki haftalarda gelişmeler daha da detaylandırılacak ve son kararın Mart sonundaki sezon başlangıcından önce verilmesi umuluyor.

Ancak birkaç sürücü yeni planla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu endişelerin başında, sprint yarışlarının Pazar günü Grand Prix’lerinin değerini azaltacağı ve yarış pistindeki sorunları çözmeyeceği geliyor.

Dört kez Dünya Şampiyonu Vettel, bu kararın arkasındaki mantığı sorgulayarak, sesini en çok duyuran pilot oldu.

Motorsport.com tarafından bu konuyla ilgili düşünceleri sorulduğunda Vettel’in yanıtı şu şekilde oldu: ‘’Bunun arkasında nasıl bir düşünce olduğunu bilmiyorum.’’

‘’Beğenmiyorum. Neden bir final için final öncesi etkinliği yapasınız ki? Bunun amacı nedir? Bunu anlamıyorum.’’

‘’Bunun sonucunda Pazar günü yarışmak varsa, tabii ki [sprint yarışlarına] katılacağım çünkü Pazar günü sürüş yapmak istiyorum, ancak bana göre, bu hiçbir anlam ifade etmiyor.’’

Vettel, F1’in daha büyük sorunları çözmek yerine, format değiştirdiğini hissediyor.

‘’Grand Prix zaten var ve neredeyse 300 kilometre uzunluğunda. Bu hafta sonunun ana meydan okuması.’’

‘’Eğer böyle bir yenilik getirecekseniz, başka bir sorun vardır ve formattan başka bir şey değiştirmeniz gerekir. Bir yarıştan, iki dakikadan,  Q4 - Q5’ten, veya herhangi bir şeyden, başka bir değişim olmalı.’’

‘’Belki de bu odağı asıl sorundan çekmektir. Bu daha çok bir yama gibi.’’

Vettel sprint yarışları aleyhinde konuşan tek pilot değil. Red Bull ikilisi Sergio Perez ve Max Verstappen da plandan tam olarak emin değil ve bu yeniliğin ‘’riskli’’ olduğunu belirttiler. Aynı zamanda Daniel Ricciardo da sprint yarışlarının dikkat dağıtacağını düşünüyor.

Ancak takımlar bu yeniliğe karşı değil, aksine geniş bir destek gösteriyorlar. Toto Wolff, bunun F1’in ‘’yapması gereken bir şey’’ olduğunu düşünüyor.

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Editör Luke Smith

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