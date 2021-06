Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Ferrari'den ayrılmasının ardından kışın Aston Martin'e katıldı fakat katıldığı ilk dört yarışın hiçbirinde puan alamadı.

Monako'da ciddi bir ilerleme kaydeden ve beşinci olan Alman sürücü, pazar günü Bakü'de güçlü bir yarış çıkarıp fırsatlardan faydalanarak ikinci sırada finiş gördü.

11. sıradan başlayan Vettel, yumuşak lastiklerle uzun bir ilk bölüm geçirdi ve adım adım ön taraftaki isimleri yakaladı. Bir noktada dördüncülüğe çıkan Alman pilot, ön tarafta yaşanan olaylarla beraber ilk podyumunu aldı.

Vettel, yarıştan sonra verdiği demeçte antrenman ve sıralama turlarındaki güçlü hissiyatına rağmen podyuma çıkmayı hiç beklemediğini dile getirdi

Vettel, "Doğruyu söylemek gerekirse çok fazla beklentim yoktu."

“Bütün hafta sonu gayet iyi hissettiğimi ve bu yüzden bazı puanlar alabileceğimizi biliyordum ama ikinci olmayı ve bu kadar güçlü bir yarış geçirmeyi beklemiyordum."

"Açıkçası ikincilikten çok memnunum ve bunun tüm takım için harika olduğunu düşünüyorum. Sezona oldukça zorlu şekilde başladık. Geçen sene takımın böylesine güçlü bir yılı geride bırakmasının ardından biraz daha fazlasını bekliyorduk."

"Bir şeyler içmek adına çocukların [takım çalışanlarının] yanına dönmek için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.

Takım, Racing Point adı altında geçen yıl orta grubun ön sıralarında mücadele etmiş ve Sakhir'de zafere ulaşmıştı. Fakat 2021'de gelen yeni kurallarla beraber geriye düştüler.

Vettel'in elde ettiği sonuç, Aston Martin'in bu yıl şimdiye kadar topladığı puan sayısını neredeyse ikiye katlarken, takımlar şampiyonasında beşinci sırada bulunan AlphaTauri'nin hemen ardına yerleşmeleri için yeterli oldu.

İkincilik, Vettel'in 2019 Meksika Grand Prix'sinden bu yana en iyi sonucu olurken, Bakü'deki en iyi sonucunu da tekrarlamış oldu.

Vettel daha ön taraftaki sıralar için savaşmaktan daha çok keyif aldığını ve takımın giderek daha iyi bir hale geldiğini söyledi.

Vettel, "Yeni bir takıma katıldıysanız ve iyi sonuçlar alıyorsanız, bu her zaman harikadır."

"Perşembe günü burada [basın toplantısında] oturuyordum ve burada olma sebebimin kazanmak olduğunu söyledim. Yarıştan zevk aldım çünkü mücadele etmekten daha fazla keyif aldığım pozisyonlara yaklaşıyordum."

"Açıkçası dördüncü sıradayken bunun hem takım hem de kendim için iyi puanlar olacağını biliyordum fakat podyum pozisyonlarına gelir gelmez, bir şey olması halinde bunu değerlendirebileceğimi düşündüm."

"Sanırım bütün hafta sonu boyunca araç içerisinde kendimi oldukça rahat hissettim ki bu kesinlikle iyi bir şey. Bu nedenle umarım bu olumlu momentumu önümüzdeki birkaç yarışa da taşıyabiliriz."

"Fransa normal bir pist olacak ve bu yüzden hangi pozisyonlarda olduğumuzu göreceğiz. Fakat umarım artık daha sık puan savaşı verebiliriz." dedi.

Vettel kırmızı bayraktan sonra diğer sürücülerin aksine aracın içerisinde kalmaya karar verdi ve yarışın ardından bunun sebebini açıkladı.

Vettel, "Araç içerisinde kaldım çünkü o bölgede kalmak ve hazır olabilmek adına dikkatimi dağıtmamak istedim."

"Bugün açıkçası elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı hissettim. Araçta oldukça rahattım ve doğrusu araca işemeyen tek sürücü ben olduğum için, bu yüzden orada daha fazla kalabilirim!" dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, crosses the line to cheers from his team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images