Wolff: "Vettel, Aston Martin projesinin en önemli yapı taşlarından birisi olacak"

Mercedes Takım patronu Toto Wolff, geçen sene Vettel'in Ferrari'den ayrılacağının açıklanmasının ardından Alman pilotun kariyeri ve kişiliği hakkında övgü dolu sözler söyleyerek benzer değerleri paylaştıklarından bahsetmişti.

Wolff, ayrılık kararı üzerine de "Sanırım herkes takımla ilişkilerinde sorunlar olduğunu biliyor." diyerek buna şaşırmadığını dile getirmişti.

Beklenen oldu ve altı senelik Ferrari serüveninin ardından tecrübeli pilot, sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Aston Martin'e geçiş yapan Alman pilot hakkındaki görüşlerini açıklayan Wolff, "Sebastian'ın her şeyden önce bir şeye ihtiyacı vardı ve bu da ortam değişikliğiydi."

"Negatif bir sarmalın içine gömülmeye başladığınızı anladığınız anda değişiklik yapmanız gerekir." dedi.

Wolff, Vettel'in F1'in son 10 yılındaki en önemli isimlerden biri olduğunu ve 4 dünya şampiyonluğunun bulunduğunu unutmamaları gerektiğini düşünüyor.

Wolff, "Aston Martin fabrika takımı olarak yeni bir bölüme başlıyor ve Sebastian Vettel bu projenin en güçlü yapı taşlarından biri olacak."

"Geçen yılki sonuçların onu hayal kırıklığına uğrattığını sanmam. Elbette iyi sonuçlar değildi ama bunların başka sebepleri vardı. Bu yüzden yeni sezonda Sebastian'dan çok şey bekliyorum."

"Umarım hemen iyi bir başlangıç yapabilir ve yapabileceğine de inanıyorum." dedi.