Vettel, Aston Martin'in yeni güncellemelerini İspanya GP'de alacak

Silverstone merkezli takım, AMR21'i geliştirmek için sürekli güncellemeler getiriyor. Bu kapsamda Stroll, Portekiz GP'de hazır olan parçaları ilk kullanan isim olmuştu.

Vettel, Portekiz GP'de sıralamalarda cesaret verici bir performans sergilemesinin ardından yarışta pek varlık gösteremedi. Geçen seneki 70. Yıl Dönümü GP'den sonra ilk defa sıralamalarda 3. seansa geçen ve yarışa 10. sıradan başlayan Vettel, yarışta pek varlık gösteremedi ve ancak 13. olabildi.

Vettel, "Gelecek hafta sonu bazı yeni parçalarım olacak. Umarım biraz daha fazla rekabetçi olabiliriz. Temiz bir Cumartesi günü, daha iyi Pazar günü için kritik olacak. Ancak yarış performansında, daha fazla baskı kurabilmek için biraz daha performansımızın olmasını umuyorum."

"Şu anda AlphaTauriler ve özellikle de Alpineler gibi performansa sahip değiliz. Bu yüzden evet, onlara bakmalıyız. Ancak sonuç olarak yeteri kadar hızlı değildik." dedi.

Yeni parçaların Stroll'un aracında işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda ise Vettel, "Öyle olduğunu düşünüyorum ancak ben onları henüz hissetmedim. Bu yüzden bilmiyorum. Daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

"Bu hafta sonu aracın ayarlarında da biraz zorlandık. Bu yüzden sıradaki hafta sonunun daha iyi olmasını, özellikle Pazar günü daha iyi performansa sahip olmamızı umuyorum." dedi.

Vettel son olarak, takımın yeni parçaları ilk başta Stroll'e vererek doğru karar verdiğini söyledi.

Vettel, "O bana göre araçta en başından beri daha rahat hissediyor. Hâlâ aracı öğreniyoruz."

"Uzun bir sezon olacak ancak ilk birkaç yarışın sorunları aşma açısından önemli olacağını düşünüyorum. Bir seanstan diğerine, sınırları bulabilmek için çok fazla şeyi değiştiriyoruz." dedi.

Aston Martin'in en son güncellemeleri

Hazırlayanlar: Matt Somerfield ve Giorgio Piola

Aston Martin'in son güncellemeleri, yeni aerodinamik kurallarından en çok etkilendiği taban ve difüzör kısımlarında oldu.

Takım tabanın ön kısmında dalgalı bölümü optimize etti ve ana dalgalı bölüm öncesine bir dalga daha ekledi.

Kırmızı ok ile gösterilen bu küçük dalga, tabanın bir kısmından koparmış gibi görünüyor. Ancak bu değişiklik, orada gerekli olan üst akımı sağlayacağı için doğrudan kazançla sonuçlanacak.

Aston Martin Racing AMR21 taban kanatları Fotoğraf: Uncredited

Bu daha karmaşık olan dalgalı taban kısmı hazırlanırken takım, Mercedes'in tasarımından esinlenmiş durumda. Onlar da tabanın ön köşesinden daha fazla performans çıkaracak bir metodoloji üzerinde çalışıyorlar.

Takımlar yeni kurallarda tabanın bu bölümünde artık kesikleri ve delikleri kullanamadıkları için, hava akımını yönlendirmek için yeni şeyler düşünmek zorunda kaldılar. Bu kapsamda tabanın bu bölümünde oluşturulan dalgalar, tabanın üst kısmındaki yüksek basıncın alt kısmındaki düşük basınç ile benzer şekilde etkileşim kurmasını sağlıyor. Tüm bunlar ön lastiklerin oluşturduğu türbülanslı havanın araçtan uzak durmasını sağlıyor.

Aston Martin Racing AMR21 taban kanatçıkları Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin, tabanın arka kısmında da değişiklik yaptı ve lastiğin ön kısmına kırmızı ok ile gösterilen ekstra kanat eklendi.

Bu kanat, o bölüme gelen hava akımının arka lastikten uzaklaştırılarak lastiğin yanındaki kanala yönlendirilmesine yardımcı olacak.

Tabanın o bölgesindeki kanatlar, kanatçıklar ve kaplamalar hava akımını yandaki kanala yönlendirme açısından büyük önem taşıyor. Aksi takdirde bu bölümde oluşacak türbülanslı hava difüzöre gider ve yere basma gücü azalmış olur.

Bu bu bölümdeki değişikliklere paralel olarak, daire içerisine alınan difüzör rampasının şeklinde de değişiklik yapıldı.

Genel olarak difüzörde değişiklik yapıldı dediğimizde, aracın arkasından görülen kısmında değişiklik yapıldığını düşünüyoruz ancak difüzörün önü ve arkasının tamamı, çalışma şeklinde ve hacimde büyük öneme sahip. Bu alana aşağıdan bakarsak, bu bölgedeki difüzör tavanının arttığını ve dolayısıyla difüzörün şeklinin ve hacminin değiştiğini görürüz.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Takım, Cuma günkü antrenmanlarda zaman zaman güncellemelerin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını anlamak için difüzörün alt kısmında flo-viz adı verilen boyadan kullandı.

Yeni arka lastik yapısı ve Pirelli tarafından uygulanan minimum lastik basıncı, takımlar için baş ağrısına neden oldu. Bu yüzden takımların aracın performansını yeni parametrelere göre optimize etmesi gerekiyor.

Bu sadece lastiklerin ısıtılma şeklini etkilemiyor, aynı zamanda aracın ön ve arka taraftaki performansını da etkiliyor. Bu sene araçların ön tarafı daha az tepki veriyor. Bu yüzden pilotların lastikleri ideal sıcaklığa getirmeleri için daha çok çalışmaları gerekiyor.

Aston Martin, bu konuda pilotuna yardımcı olmak için Portekiz'de asimetrik fren kanalı tasarımı kullandı. Bu kapsamda aracın sol tarafında, tambur üzerindeki dış boşluk plakası çıkarılırken, sağ tarafın iç kısmında göz yaşı damlası şeklinde çıkışlar kullanıldı.

Bu farklı tasarımlar, frenlerden tekerlek jantına yayılan ısının pozisyonunu ve miktarını değiştirir ve sonuç olarak lastiğin temel sıcaklığını yükseltir.

Aston Martin'in Stroll'ün aracında yaptığı bu değişiklikler, takımın Imola'da yaptığı bir başka büyük güncellemenin hemen ardından geldi.

Takım, Imola'daki güncellemelerinde sidepod bölgesinde önemli değişiklikler yapmıştı. O yarışta sidepod girişleri küçültülürken, sidepodun arka kısmındaki rampa kısmı geriye doğru uzatılmıştı.

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