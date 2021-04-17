Vettel, Aston Martin'in yeni güncellemelerinden memnun

Imola'da gerçekleştirilecek Emilia Romagna GP öncesi Aston Martin, cuma gününü yeni aero parçaları test ederek geçirdi ve ilk yarıştan bir puanla ayrılan Lance Stroll, daha iyi bir tempo yakalayarak ilk ona girmeyi başardı.

Kanadalı pilot ilk seansı sekizinci sırada tamamlarken, ikinci seansta 1:16.737 yaptı ve 10. oldu.

Diğer tarafta Sebastian Vettel, hem yeni parçaları test etti hem de AMR21'e alışma sürecini devam ettirdi.

Alman pilot ilk seansta 14., ikinci seansta ise 1:17.092 ile 15. oldu. Bu, takım arkadaşından yaklaşık 0.3 saniye yavaş kaldığı anlamına geliyor.

Vettel cuma gününün ardından şöyle dedi: "Bugün sahip olduğumuz programın bir parçası olarak, bazı yeni aero parçaları test etmemiz gerekiyordu ve ilk işaretler -özellikle de araç içerisindeki hislerim açısından- cesaret vericiydi. Bence tüm bunlar, hafta sonu boyunca ileriye doğru gitmemize yardımcı olacak."

"Burada Bahreyn'e kıyasla daha rekabetçi olabileceğimize inanıyorum. İlk yarışta çok fazla şey öğrendik ve geride kalan birkaç haftada hem fabrikada hem de pistte yaptığımız çalışmalar, kesinlikle bu hafta sonu öncesinde bazı ilerlemeler kaydetmemize yardımcı oldu."

"Bugün elde ettiğimiz verilerin, sıralama turları öncesinde biraz daha gelişim kaydetmemize yardımcı olacağı görüşündeyim."

Şimdiye kadar hatasız bir iş yapan Stroll ise şunları ekledi: "Imola'ya geri dönmek harika, çünkü burası inanılmaz bir pist. Özellikle bu pistte virajlara saldırıp, kerbleri kullanma şekliniz tatmin edici ve bana karting günlerimi hatırlatıyor."

"Buna kesinlikle eski tarz bir pist diyebilirim, hataları affetmiyor ve bence bu yüzden sürücüler burada sürüş yapmaktan çok keyif alıyor."

"Burası, Bahreyn'in pist düzeninden çok farklı ve doğal olarak araç farklı hissettiriyor. Fakat kendimi iyi hissettim ve bazı önemli çalışmalar yapmayı başardık."

"Şimdi elimizde, analiz edebileceğimiz pek çok bilgi var. Açıkçası hafta sonu için umut verici bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images