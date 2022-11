Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor

Sebastian Vettel ve Lance Stroll'ün, Alfa Romeo'yu geride bırakmak ve Takımlar Şampiyonası'nda 6. sırayı elde etmek için yalnızca bir puana daha ihtiyaçları vardı.

İki takım da aynı puanları elde etse de, Valtteri Bottas'ın Emilia Romagna Grand Prix'sinde 5. olması nedeniyle, İsviçre takımı Alfa Romeo sezonu önde bitirdi.

Vettel yarış esnasında, stratejiden memnun değildi ve takımın tek pit stop stratejisi kararından şikayet etti.

Yarıştan sonra Vettel, daha iyi bir sıralama elde etme şansını takım yüzünden kaçırdığına inanıyordu.

Vettel, "Bu kesinlikle yanlış bir stratejiydi, strateji konusunda geriye gitmemiz çok üzücü oldu."

"Gerçekten denedim ve elimden gelen her şeyi yaptım."

"Takımlar Şampiyonasında altıncı sırayı almak harika olurdu, ancak yaptığımız stratejiyle onu çöpe attık." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, receives a guard of honur from the other driveers on the grid prior to the start of his final race in F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images