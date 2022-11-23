Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Button: "Eğer üçüncülük Mercedes için 'kötü bir yıl' demekse, doğru yoldalar" Sonraki / Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Formula 1 Haberler

Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor

Aston Martin, Takımlar Şampiyonası'nı Alfa Romeo ile aynı puanda tamamladı, ancak önceki sonuçlar nedeniyle İsviçre takımı sezonu önde noktaladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor
Haberi dinle

Sebastian Vettel ve Lance Stroll'ün, Alfa Romeo'yu geride bırakmak ve Takımlar Şampiyonası'nda 6. sırayı elde etmek için yalnızca bir puana daha ihtiyaçları vardı.

İki takım da aynı puanları elde etse de, Valtteri Bottas'ın Emilia Romagna Grand Prix'sinde 5. olması nedeniyle, İsviçre takımı Alfa Romeo sezonu önde bitirdi.

Vettel yarış esnasında, stratejiden memnun değildi ve takımın tek pit stop stratejisi kararından şikayet etti.

Yarıştan sonra Vettel, daha iyi bir sıralama elde etme şansını takım yüzünden kaçırdığına inanıyordu.

Vettel, "Bu kesinlikle yanlış bir stratejiydi, strateji konusunda geriye gitmemiz çok üzücü oldu."

"Gerçekten denedim ve elimden gelen her şeyi yaptım."

"Takımlar Şampiyonasında altıncı sırayı almak harika olurdu, ancak yaptığımız stratejiyle onu çöpe attık." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, receives a guard of honur from the other driveers on the grid prior to the start of his final race in F1

Sebastian Vettel, Aston Martin, receives a guard of honur from the other driveers on the grid prior to the start of his final race in F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, son yarışında birkaç atak ve savunma yaptı. Yarışın ardından konuşan Vettel, kendisine gösterilen saygıdan ve Fernando Alonso'nun ona atak yapmama kararından bahsetti.

Vettel, "Bu saygıyı gerçekten hissettim, özellikle ilk turda Fernando'dan."

"Tabii ki Alfa Romeo ile mücadele etmek zordu, doğal olarak Takımlar Şampiyonasındaki yerlerini korumak istediler."

"Yarışın başlarında uzun süre Esteban Ocon'un arkasında kaldığım için lastik aşınması yaşadım, bu yüzden çok fazla zaman kaybettik." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Button: "Eğer üçüncülük Mercedes için 'kötü bir yıl' demekse, doğru yoldalar"
Önceki haber

Button: "Eğer üçüncülük Mercedes için 'kötü bir yıl' demekse, doğru yoldalar"
Sonraki haber

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Brown, hızlı turu engelleyen pilotların ceza alması hakkında Sainz'ı destekledi Abu Dhabi GP
Formula 1

Brown, hızlı turu engelleyen pilotların ceza alması hakkında Sainz'ı destekledi

Glock: "Aston Martin sinir bozucu bir strateji yaptı" Abu Dhabi GP
Formula 1

Glock: "Aston Martin sinir bozucu bir strateji yaptı"

Piastri: "Ricciardo gibi benim de sürüş stilimi biraz değiştirmem gerekti" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Piastri: "Ricciardo gibi benim de sürüş stilimi biraz değiştirmem gerekti"

Sebastian Vettel Daha fazlası
Sebastian Vettel
Marko: "Vettel, mikrofonla dahi olsa F1'e dönmez" Abu Dhabi GP
Formula 1

Marko: "Vettel, mikrofonla dahi olsa F1'e dönmez"

Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım" Abu Dhabi GP
Formula 1

Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım"

Leclerc: "Vettel, bana her zaman yardımcı oldu"
Formula 1

Leclerc: "Vettel, bana her zaman yardımcı oldu"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu"

Vettel: "Neden yavaş kaldığımız bizim için bir gizem" Mexico City GP
Formula 1

Vettel: "Neden yavaş kaldığımız bizim için bir gizem"

Szafnauer: "Adalet galip geldi"
Formula 1

Szafnauer: "Adalet galip geldi"

Son Haberler

Verstappen ve Red Bull'un 2022'de kırdığı F1 rekorları
Formula 1 Formula 1

Verstappen ve Red Bull'un 2022'de kırdığı F1 rekorları

Max Verstappen ve Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda bazı rekorları kırarak şampiyon oldular. Peki bu ikili tam olarak hangi rekorları kırdı?

Ferrari: "Schumacher'e verebileceğimiz bir koltuk yok"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Schumacher'e verebileceğimiz bir koltuk yok"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, an itibariyle Mick Schumacher'a verebilecekleri bir koltuk olmadığını, bu nedenle genç pilotla oturup konuşmaları gerektiğini söylüyor.

Brown, hızlı turu engelleyen pilotların ceza alması hakkında Sainz'ı destekledi
Formula 1 Formula 1

Brown, hızlı turu engelleyen pilotların ceza alması hakkında Sainz'ı destekledi

McLaren CEO'su Zak Brown, Carlos Sainz'in Formula 1 sıralamala turlarında kırmızı bayrakların çıkmasına sebep olan ve diğer pilotların turlarını engelleyen pilotlar için ceza verilmesi çağrısını destekledi.

Glock: "Aston Martin sinir bozucu bir strateji yaptı"
Formula 1 Formula 1

Glock: "Aston Martin sinir bozucu bir strateji yaptı"

Timo Glock, Aston Martin'in 'sinir bozucu' stratejisi olmasaydı Sebastian Vettel'in son yarışını çok daha iyi bir pozisyonda bitirebileceğine inanıyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.