Vettel: "Aston Martin'in Macaristan performansının ardındaki sebep arka kanat değil"

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Silverstone merkezli ekip, cuma günü Budapeşte'ye yeni bir aka kanat tasarımı getirdi ve görünüşe bakılırsa bu kanat, FIA'nın 2022 kurallarında yer alan boşluklar değerlendirilerek hazırlandı.

Gün boyunca tartışma konusu olan bu arka kanatla Sebastian Vettel, günü yedinci sırada tamamladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Vettel, kanadın performans anlamında büyük bir fark yaratmadığını, sadece takımının cuma günkü çalışma planında, normalden daha agresif davrandığını söyledi.

Başka bir deyişle Aston Martin, daha düşük yakıtla sürüş yaptı ve bu da zaman tablosunun üstlerinde yer almalarına yardım etti.

Vettel, "Genel olarak bizim için iyi bir gün olduğunu düşünüyorum."

“Herhangi bir sorunumuz yoktu, araçta iyi bir hissiyat vardı. Elbette aracın belli kısımlarında yapmamız gereken işler var."

"Bu, mümkün olan tüm yere basma gücünü araca koymaya çalıştığınız bir pist. Burada yeni bir arka kanadımız da var."

"Performans anlamında büyük bir adım değil. Bence olması gereken işi yapıyor ve kendi açımızdan büyük adımlar olmadığını görebilirsiniz."

“Bence diğer Cuma günlerine oranla biraz daha agresif davrandık. Tabii ki takımın bir şeyler üzerinde çalışıp, yeni çözümler düşündüğünü görmek güzel ama her zaman daha fazla etki yaratmalarını umarsınız." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin, Montreal ve Silverstone'da gerçekleştirilen son ıslak zemin yarışlarında, sıralama performansı anlamında geride kalmıştı. Bu hafta sonu da cumartesi günü için yağmur tahminleri yapılıyor.

Vettel, "Ne kadar yağmur yağacağını göreceğiz. Elbette sürüş yapamayacağımız kadar yağmurlu olsaydı üzüntü verici olurdu çünkü tribündeki insanlar o kadar da hoş bir gün geçirmiyorlar! O yüzden öyle olmamasını umalım."

“Fakat yağmur varsa, o zaman ıslak zeminde geçen son iki sıralama turlarına kıyasla performansımızı gerçekten yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Bu yüzden biraz çalışmak ve hazırlık yapmak gerekiyor. Fakat şimdilik, hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Takımın gece boyunca neler yapabileceğini sorulduğunda Vettel, "Klasik yağmur ayarı artık mevcut değil, bunlar uzun süredir yok. Bu yüzden aracı olabildiğince hızlı hale getirmeye çalışacağız."

"Hedefimiz puan almak. Geçen hafta onları almaya çok yakındım fakat alamadım. Bundan sonrası için hedefimiz her yarışta puan almak olacak." dedi.