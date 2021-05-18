Vettel, Aston Martin'in gelişiminin Monako'da devam etmesini umuyor

Aston Martin bu yılın ilk iki yarışında Lance Stroll ile puan almayı başarsa da, hem Portekiz hem de İspanya'dan eli boş döndü.

İspanya'da Sebastian Vettel de takımın yeni güncellemelerini kullanmaya başlamıştı fakat yine ilk ona girebilecek hızda görünmediler.

Bu hafta sonu yapılacak Monako GP öncesi konuşan Vettel, yeni güncellemelerden övgüyle bahsetti ve Monako'da gelişimi devam ettirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Alman pilot, "Önümüzde uzun bir sezon var ve Barselona'ya getirdiğimiz yeni parçalar ilerleme kaydetmemize yardımcı olmuş gibi görünüyor. Monte Carlo'da bunu devam ettirmek istiyoruz."

"Yarış hızımızın genellikle sıralama performansımızdan daha güçlü olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu hafta sonu oldukça önemli olan sıralama performansına daha fazla odaklanacağız."

"Monako GP için çok heyecanlıyım, dünyada bunun gibi ikinci bir pist daha yok." açıklamasını yaptı.

Lance Stroll de her şey yolunda giderse puan için savaşabileceklerini düşünüyor.

"Geçen yıl Monako'da yarışamamak üzüntü vericiydi, bu yüzden bu yıl geri döndüğümüz için çok heyecanlıyım. Gelişim kaydetmek için çok fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz ve yaptığımız şey tam olarak bu."

"Orta gruptaki bu yakın savaşta, özellikle de böyle bir yerde her şey olabilir. Hafta sonu her şeyi güçlü şekilde yaparsak, puanlar hedefleyebiliriz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images