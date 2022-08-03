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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vettel: "Aston Martin'in en büyük zaafı sıralama performansı"

Sebastian Vettel, Aston Martin'in şu anki en büyük zaafının sıralama performansı olduğunu söyledi.

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Vettel: "Aston Martin'in en büyük zaafı sıralama performansı"
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Sezona büyük umutlarla başlayan Aston Martin, ilk yarışlarda umduğunu bulamadı ve geride kalan 13 yarışın ardından takımlar şampiyonasında Williams'ın önünde dokuzuncu sırada yer alıyor.

Takım düzenli olarak puan mücadelesi vermekte zorlanıyor ve aracın özellikle tek tur performansı pek iyi görünmüyor.

Sebastian Vettel'e göre de AMR22'nin temel zaafı sıralama performansı.

Alman pilot, "Zayıf noktamız sıralama turlarındaki hızımız."

"Eğer yarışın başlangıcında daha üst sıralarda yer alabilirsek, yarışta orta grup içerisinde savaşabiliriz."

"Cuma günü aracın hızından memnundum ama cumartesi günü işler hep ters gitti. Bu yüzden hep sıralama turlarının ardından mutsuzdum."

"Yarışa geldiğimizde araç tekrar hızlandı ve durumu toparlamayı başardık."

"Artık geleceğe bakıyorum. Yaz arasını ve sezonun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm gücümle zorlamaya devam edeceğim." dedi.

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