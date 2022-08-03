Vettel: "Aston Martin'in en büyük zaafı sıralama performansı"

F1'de yaz arası nedir, neden olur, ne kadar sürer ve kurallar nasıl işler ?

Formula 1, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'si ile birlikte yaz arasına girdi. Peki F1'de yaz arası nedir, neden vardır, ne zaman biter, bu süreçte takımlar ne yapar ve kurallar nasıl işler? Formula 1'in yaz arasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazıda.