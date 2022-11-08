Vettel, Aston Martin'in 2023'e hazırlanmasına yardımcı olmak için 'her şeyini veriyor'

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Vettel, bu ay gerçekleşecek Abu Dabi GP'nin ardından F1'den emekli olmaya hazırlanıyor.

Eğer Vettel, Interlagos pistindeki Sprint'e ve ana yarışa katılırsa, Abu Dabi'de 299. ve son yarışına çıkmış olacak.

Emeklilik kararının bu yılki Macaristan GP'sinden önce açıklanmasının ardından, Vettel'in son yarışları bir veda turuna dönüştü ve Fernando Alonso, 2023 için Lance Stroll ile takım arkadaşı olarak Aston Martin'de onun yerini almak üzere kontrat imzaladı.

Bu olaylar, büyük İspanya GP güncellemesinin AMR22 aracını değiştirmesinden bu yana, Aston'un formundaki bir yükselişe karşılık geldi ve takımın, Takımlar Şampiyonası'nda dokuzuncu sıradan yedinci sıraya çıkmasına yardımcı oldu.

Motorsport.com tarafından, F1'in yeni kural döneminin ikinci yılına girerken; mevcut araçta öğrenilenleri uygulamak için Aston ile ne kadar çalıştığı sorulduğunda Vettel, takımın gelişmesi için 'her şeyini verdiğini' belirtti.

Vettel, "Bu konuda geri planda kalmak için bir sebebim yok.

"Değişmiyorum, hiçbir yere gitmiyorum, bu yüzden ne düşündüğümü söylüyorum. Geçen yıla kıyasla hiçbir şey değişmedi." dedi.

Ekipten ayrılan pilotlar, transfer oldukları takıma bilgi götürmeleri ihtimali sebebiyle genellikle araç geliştirme çalışmalarında yer almaz.

ABD GP'de verdiği röportajda Vettel, Aston'un mühendisleriyle 2023 tasarımı hakkındaki görüşmelere 'doğrudan' dahil olmadığını söylese de, takımın 'bu yılki zayıflıklarını bildiği ve gelecek yıl için düzeltmeye çalıştıklarını' açıkladı.

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Meksika GP'de yere basma gücü eksikliği, lastik ömrü ve fren sıcaklıklarını yönetme sorunları ile temposu düşük olmasına rağmen, Vettel'in Singapur, Japonya ve ABD'deki yarışları; tüm yıl boyunca geçirdiği en iyi yarışlar arasındaydı.

Sadece başarısız bir ABD GP pit stopu, Vettel'i potansiyel bir podyum savaşından düşürdü ve Haas pilotu Kevin Magnussen'e karşı son turda heyecan verici bir mücadele vermesine yol açtı.

Meksika'da Vettel'e, bu tür performansların sporda kalmayı yeniden düşünebileceği anlamına gelip gelmediği sorulmuştu. Ancak dört kez Dünya Şampiyonu, bunu reddetti.

Vettel, "Bu kararı birçok açıdan, uzun uzun düşündüm."

"Tempo konusunda tutarsız olmamızı çok üzücü buluyorum."

"Yine de bu konuda duygusuz olmak yerine farklı duygulara sahip olmanın -bazen iyi bazen kötü olmak gibi- avantajları olduğunu düşünüyorum."

"Kısa bir sürede büyük bir etki yaratabiliyoruz. Şu anki durumumla alakası olmamakla birlikte, sezonun ortasındaki yarışlarla şu anki yarışlar arasında hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek istemiyorum."

"Ama evet, tabii ki son birkaç yarıştan; sezonun ortasındaki yarışlara kıyasla daha çok keyif aldım. Ama bu, kararımı etkileyecek bir şey değil."

"Bu durum sadece, bu sporu ve yarışmayı neden bu kadar çok sevdiğimi hatırlatıyor."

"Çok güzel yarışlarım oldu, ama bunların yanı sıra beş tur sonra damalı bayrağı görmeyi beklediğim kötü yarışlarım da oldu."

"Yani, burada kalmak için bir motivasyonun olmalı. Ama yine de bazen, keşke arada bu kadar uçurum olmasaydı diyorum." dedi.