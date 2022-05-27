Vettel: "Aston Martin'e yönelik 'Yeşil Red Bull' yakıştırmaları adil değil"

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Aston Martin, geçen hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilen yarışa geniş çağlı güncelleme getirmiş ve bu güncellemeyle AMR22'nin sidepod kısmı Red Bull RB18'e benzemişti. FIA, konuyu derinlemesine inceledi ve her şeyin yasal olduğuna kanaat getirdi ancak padoktaki tartışmalar geçen haftadan bu yana devam ediyor çünkü Red Bull, tamamen ikna olmuş değil.

Avusturyalı ekip, personel transferi yoluyla yasadışı bir fikri mülkiyet devri yaşanıp yaşanmadığı ya da kurallarda ihlal olup olmadığı konusunda bir iç soruşturma yürütüyor.

Bu süreçte adı geçen isim, uzun süre Red Bull bünyesinde yer alan ve bu yıl teknik direktör olarak Aston Martin'e katılan Dan Fallows.

Fallows, geçen yıla kadar takımın aerodinami şefiydi ve Helmut Marko'nun deyimiyle "astronomik" bir ücret karşılığında Aston Martin'e geçti ve bu süreçte payı olan isimlerden biri olsa da, konu sadece onunla alakalı da değil.

Red Bull ile sözleşmesi devam ederken Aston Martin ile anlaşan Fallows'un takıma katılım süreci epey karışıktı ve resmi olarak çalışmaya 2 Nisan'da başlayabildi. Aston Martin'in teknik departmanını başındaki Andrew Green'e göre, bu tasarım süreci çok daha uzun bir zaman önce başlamıştı.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, Aston Martin'in 2022 güncellemeleri sonrasında oluşan soruşturmayla ilgili şöyle dedi: "Buna (Yeşil Red Bull benzetmesine) katılmıyorum ve bunun bir bakıma adil olduğunu düşünmüyorum."

"Bunun her şeyden önce AMR22'yi geliştirmek için ortaya koyulan tüm bu çabaya, sonra da kişisel anlamda Dan Fallows'a karşı adil olmadığını düşünüyorum. Bana göre söylenen bazı şeyler doğru değildi."

"Dan gerçekten çok iyi biri. Onu Red Bull'daki günlerimden tanıyorum ve şimdi bu takıma katıldı, artık bizimle birlikte çalışıyor."

"Doğru olmayan şeyler söylendi. Bir özür duymama gerek yok ama bunların adil olduğunu düşünmüyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, AMR22 için iki ayrı konsept geliştirmişti. Bunlardan ilki sezona başlanan, diğeri ise RB18'e benzeyen konseptti.

Monako Grand Prix öncesinde cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, "Bu aracı biz tasarladık ve FIA bunun yasal olduğunu söyledi. Bu yüzden de katılmamıza izin verildi."

"Belli kısımlar Red Bull'a benziyor olabilir fakat fabrikada bunu tasarlayan bizdik. Takım tüm parçaları Barselona'ya getirmek için inanılmaz sıkı çalıştı.."

"Takım, yarıştan önceki haftalarda durmaksızın çalıştı ve iki araç için de Barselona'ya yeterli parça getirmek büyük çaba ortaya koydu." dedi.

Öte yandan Vettel, Aston Martin'in 2022 sezonunun ilk yarışından önce yeni konsepte geçiş yapma kararı aldığını da ekledi.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, "Hangisinin daha umut verici olduğu konusunda belirsizlik vardı."

"Bu yüzden karar çok erken bir noktada alındı ve tarihi tam olarak hatırlamasam da ilk yarıştan önce, yani ilk yarış civarındaydı o andan itibaren de büyük bir çaba harcadık çünkü temelde yeni bir araç gibiydi."

"Önceki araçta diğer takımların da karşılaştığı ve mücadele ettiği bazı zorluklar vardı. Bunlarda pek ilerleme kaydedemedik, bu yüzden mevcut versiyonun doğru yön olduğunu düşünüyoruz."

"Araç konseptinin değişmesine yönelik kararı biz sürücüler vermiyoruz. Tamamen takıma, mühendislere ve büyük oranda aerodinami departmanındaki insanlara bağlı."

"Bu konseptte çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyoruz, aksi takdirde buna geçiş yapmazdık. Konsept olarak tamamen farklı bir yöne gittik Henüz bir adım ileri gidemedik ama hissiyat epey farklı."