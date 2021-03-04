Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

Vettel, geçtiğimiz günlerde koleksiyonundaki araçların birkaçını satışa çıkarmıştı. Araçların neredeyse hepsinin Ferrari marka olması ise gözden kaçmamıştı. Bunun bazı kişiler tarafından artık Ferrari sürmek istememesi olarak yorumlandığı söylendiğinde Alman pilot, "Senin gibi kişiler tarafından mı?"

"Hayır, sebebi garajımda biraz yer açmak istemem. Genel hayatımda çok yoğunum, bu yüzden hiçbir şey yapmadan eğlence için sürüşe çıkacak pek zamanım olmuyor. Arkasındaki hikaye bu, ortada büyük bir sır yok." dedi.

Fernando Alonso'nun Ferrari'nin şimdiki çalışma şekliyle şampiyonluk kazanamayacağı yorumu hakkında Vettel şunları söyledi: "Yani tabii ki 2014'te şampiyonluğu kazanamadılar, yani haklı. Ama 2014'te başlayıp, ben takımdan ayrılana kadar geçen sürede, takım içinde çok şey yaşandı."

"Daha iyi olduğumuz yıllar olduğu kadar, çok geride kaldığımız yıllar da olduğunu düşünüyorum. Önceden dediğim gibi, artık bu sayfayı gerimde bırakmaktan çok mutluyum. Ferrari'de çok iyi bir zaman geçirdim, çok şey öğrendim ve çok iyi insanlarla tanıştım. Ve bundan ötürü çok minnettarım."

"Ferrari için yarışmanın özel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ve hayatımın geri kalanı boyunca bir parçam olarak, benimle birlikte kalacağına eminim. Fakat şimdilik önümdeki yeni meydan okumaya odaklanmış durumdayım."

"Ve genel olarak geçmişte takılı kalmadığımı söylemeliyim. Her zaman ileriye bakmaktan mutlu olmuşumdur ve bugün de ileriye bakmaktan mutluyum. Dolayısıyla buradaki meydan okumadan mutluyum."

Kendisini takıma çekmek adına Lawrence Stroll ve Otmar Szafnauer'in verdiği vaatler sorulduğunda Alman pilot, "Yani bir vaat verildiğinden emin değilim. Çok açık ve dürüstçe bir konuşma gerçekleştirdik ve bana takım için vizyon ve görüşlerini aktardılar."

"Bu da ben de bir ilgi yarattı ve kısa sürede 'Tamam, bunu yapalım' diyecek hale geldik. Sözleşme görüşmeleri ve tüm bunlar doğrudan halloldu. Genelde en çok konuştuğunuz nokta maaştır fakat bunu ilk seferde, sorunsuz bir şekilde çözdük."

"Bunu söylememin sebebi ise, benim takıma katılmamdaki en büyük etkenin; Aston Martin'in F1'e dönmesi, takımın büyümesi ve bu yeni proje konularında, takımdaki vizyon ve motivasyon, olması. Tüm bunların, çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ferrari'de aldığı maaşa kıyasla çok daha düşük bir ücret alması sebebiyle kendisini takıma katılmaya cezbeden şeyin takımı yukarılara taşımak olup olmadığı sorulduğunda Vettel, "Çok ayrıcalıklı bir konumda olduğumun farkındayım fakat para hiçbir zaman benim için bir motivasyon kaynağı olmadı ve şu anda da aynı durum geçerli."

"Yarışmayı seviyorum. Ve bu sene yarışmayı dört gözle bekliyorum. "Yarışmak sadece aracın içinde yarışıp sürmekten zevk almak değildir, aynı zamanda; sizinle benzer kafa yapısına sahip, birkaç 0.001 saniye daha kazanma ve aracın optimizasyonu gibi konularda takıntılı, bir probleme karşı yeni çözüm yolları arayan insanlarla birlikte çalışmaktır."

"Benim için yarışmak budur; sadece piste gelip, aracı sürüp, geri gitmek değildir. Benzer zihin yapısına sahip insanlarla, tüm her şeyi gerçekten yaşamak ve içinize solumaktır.

Aston Martin'le sözleşmesinin ne zaman sonlanacağı belirsiz olduğundan gelecekte sporda kalmayı, emekli olmayı ya da bir yönetim pozisyonuna geçmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda 4 kez dünya şampiyonu, "Bu aşamada kendimi kokpitin içinde kask takarken görüyorum. Bunun sonrasını ise bilmiyorum."

"Elbette geçen sene emekli olmayı düşündüm fakat henüz biraz uzak olduğu kanaatindeyim. Fakat kendimi kesinlikle pit duvarında görmüyorum; ya da daha kötüsü, pit yolu muhabiri olarak padokta ileri geri koştururken..."

"Yani bu açıdan, bittiği zaman bitmiştir diyebilirim. İlerleyip başka bir şey üstünde çalışmanın daha sağlıklı olduğu düşüncesindeyim. Elbette yarışmak benim büyük bir parçam fakat bu, yüzümü sürekli kameralara sokmam gerektiği manasına gelmiyor." cevabını verdi.