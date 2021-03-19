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Önceki / Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Sebastian Vettel, yeni takımı Aston Martin'i daha iyi tanıma ve araçlarının direksiyon karakteristiklerine alışmanın, en çok gelişmesi gerektiğini düşündüğü 2 alan olduğunu söyledi.

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

4 kez dünya şampiyonu geçen sene Ferrari'den ayrılarak eski ismiyle Racing Point, yeni ismiyle Aston Martin F1 takımına geçti.

Geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'de gerçekleşen sezon öncesi testlerinde ilk defa yeni takımıyla halka açık bir sürüş gerçekleştiren Vettel, testten sonra henüz yeterince ilerlemediğini düşündüğü alanları açıkladı.

Alman pilot, "İnsanları tanımak bunlardan biri, çünkü elbette onların ne dediğini anlamanız gerekiyor fakat ayrıca araç hakkında konuşulacak birçok farklı şey oluyor."

"Bir diğeriyse, araçta direksiyon sisteminin farklı hissettirmesi, çünkü farklı bir ünite."

"Elbette her F1 aracında güç destekli direksiyon sistemi mevcut fakat her sistem biraz farklı ayarlanıyor ve günün sonunda bu size farklı bir hissiyat veriyor çünkü aracı sürdüğünüzde, direksiyon ellerinizin arasında olduğundan aldığınız geribildirim de bu oluyor." dedi.

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Vettel'in karşılaştığı diğer zorluklardan biri de tamamen farklı bir araç konseptine uyum sağlamak oldu. Aston Martin, daha önce yarıştığı Red Bull ve Ferrari'deki yüksek taban eğimli araç konseptlerine kıyasla düşük taban eğimli bir araca sahip.

Bu da Vettel'in öğrenme sürecinde önüne çıkan bir başka engel oluyor, Alman pilotun ayrıca ilk defa yarışacağı Mercedes güç ünitesine de alışması gerek.

4 kez dünya şampiyonu, "Araç farklı bir felsefeye sahip. Farklı bir takım, farklı bir araç; dolayısıyla biraz farklı bir sürüşe sahip. Daha farklı bir güç ünitesine de sahip dolayısıyla farklı bir şekilde sürülmek istiyor."

"Detaya girmek istemiyorum, çünkü herkese açık bir şekilde kıyaslamalarda bulunmanın adil olmadığını düşünüyorum, fakat doğal olarak bu tür şeyler farklı olduğundan alışması biraz zaman alıyor."

"Sadece konfor açısından da araç içinde farklı bir ortam mevcut. Pedallar biraz farklı hissettiriyor ve koltuk da biraz farklı. Yani küçük şeyler, fakat tüm bunları bir araya getirdiğinizde kümülatif bir etki ortaya çıkıyor."

Vettel her ne kadar Aston Martin'in farklı araç konseptini daha önce alışık olduklarıyla kıyaslamak istemese de, yeni bir şeyler denemenin kendisi için ilginç bir tecrübe olduğunu belirtti.

Bu konuda Vettel şu sözleri söyledi: "Şu şekilde söyleyebilirim ki, benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Farklı olan, tek bir şey değil. Yüksek taban eğimine sahip bir aracın eğimini düşürdüğünüzde aniden bir Mercedes'in içinde olmuş olmuyorsunuz, ya da eğimi yükselttiğinizde doğrudan bir Red Bull sürüyor olmuyorsunuz."

"Bu tarz bir şey değil; çok, çok daha karmaşık bir şey. Bir araya gelmesi gereken çok daha fazla faktör var."

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Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Jonathan Noble

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