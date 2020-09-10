Vettel: "Aston Martin'e geçiş kararını vermek kolay olmadı"

Mugello'da yapılacak olan Toskana GP hafta sonu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vettel, Aston Martin'e yaptığı geçiş hakkında sorulan soruları yanıtladı. Alman pilot, geçiş hakkında doğru bir karar aldığını söyledi ve ekledi: "Son birkaç haftayı ve ayı, geleceğim hakkında çok fazla düşünerek geçirdim ve bence doğru olan karar bu oldu."

"Açıklama olarak çok kısa bir sürede yapılan bir açıklama oldu, ancak haberin verilmesi ve netleşmesi gayet iyi hissettiriyor."

"Öncelikle, hem benim için, hem diğerleri için sorulan pek çok soru artık sorulmayacak. Şu andan itibaren bir geçiş dönemine girmem lazım, ki bu da hiç problem değil ve gayet de heyecanlıyım. Şu anda işime odaklanacağım ve daha sonrasında da gelecek seneye odaklanacağım."

Aston Martin'e geçiş kararı hakkında konuşan Vettel, sürecin kolay olmadığını, bu sürecin kendisi için çok sert olduğunu söyledi.

Alman pilot açıklamalarında şunlara değindi: "Geçiş kararını vermek kolay olmadı, çünkü dediğim gibi son birkaç hafta ve son birkaç ay benim için çok sert geçti. Bu benim içinde olduğum farklı ve yeni bir durum."

"Daha ilk günden beri Formula 1'de, beni çeken bir şey olduğu sürece, kalmak istediğimi söylemiştim ve bu seneki takım performansları da gittikçe netleşiyordu. Bunun da ötesinde kuralların nereye gittiği de önemliydi, umarım gridin rekabet seviyesini artıracak yerlere gidecek."

"Bence çok fazla ilkin yaşadığı birsene olacak ve diğer takımlarla ilk defa aynı bütçe ile mücadele edilecek, kimin ne yapabileceği görülecek. Bu yüzden de elimden gelenin en iyisini yapmak konusunda heyecanlıyım ve bunu görmek için sabırsızlanıyorum."

"Olan olaylar doğru zamanda oluyor, anlaşma bakımından son detayları tamamlamamızın üzerinden çok uzun zaman geçmedi ve tabii ki de dün akşam Checo açıklamalarda bulundu, bunun üzerine anında cevap vermek de bence doğru olandı."

Ferrari'ye 2015 yılında katılan Vettel, 5 sene boyunca İtalyan takımla geçirdiği birliktelikten sonra Aston Martin'e geçiş yapacak ve bu, büyük bir ortam değişikliğini de Alman pilota yaşatacak. Bu değişim hakkında konuşan Vettel, an itibariyle 2020 sezonuna odaklandığını söyledi.

Alman pilot açıklamalarında şunlara değindi: "Şu an hâlâ Ferrari'deyim ve önümüzde büyük bir hafta sonu var, takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ancak sizin bahsettiğiniz değişimleri de heyecanla bekliyorum."

"Bunların hepsini zaman gösterecektir, ancak iyi bir hisse sahibim ve orada uzun zamandır bulunan pek çok insanı da tanıyorum, bu yüzden daha önce dediğim gibi takımın gittiği yön çok iyi bir yön, bu sene alınan sonuçlar gerçekten çok ümit verici."

"Bence Formula 1'in bir sonraki senelerde gitmeyi planladığı yer ile beraber işler çok heyecanlı olabilir. Tabii ki de Aston Martin'in Formula 1'e dönüyor olması şu anda olacak en heyecanlı şeylerden bir tanesi ve bunun bir parçası olmak çok güzel."