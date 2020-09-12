Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
FP3:
03 Saat
:
14 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"

paylaşım
yorumlar
"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"
Ekleyen:
, Editör

Alman basınında çıkan son haberlere göre Sebastian Vettel, Aston Martin anlaşmasıyla yıllık 15 milyon dolar kazanacak.

Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacağını ve Aston Martin'le yarışacağını resmen doğruladı.

Alman pilot,  2015'ten bu yana Ferrari için yarışıyordu ve İtalyan ekiple beklenen sonuçları almaktan uzaktı.

Racing Point/Aston Martin'le Vettel arasında yapılan anlaşmanın detaylarının nasıl olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak Alman Auto Bild gibi kaynaklar çeşitli iddialarda bulundular. Alman Bİld'e göre Vettel'in sözleşmesi 1+1 opsiyonlu olacak ve her yılın sonunda sözleşmenin uzatılması mümkün olacak.

Bu da Vettel'in uzun vadede takımda kalacağı anlamına geliyor. Bild, Vettel'in şu anda 45 milyon dolar aldığını ve Aston Martin'e katılmak için yıllık 15 milyon dolar almayı kabul ettiğini ortaya koydu.

Bu, Vettel'in maaşının büyük oranda kesilmesine onay verdiği anlamına geliyor.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Vettel'in Aston'a geçişinin doğru olduğunu düşünüyor.

Schumacher, "Aston Martin'in gelecek yıldan itibaren bir fabrika takımı haline geleceğini düşündüğümüzde, bu anlaşmanın bir pazarlama hilesi olduğunu söylemem gerekiyor. Takım için önemli bir adım çünkü Sebastian hem tecrübeli hem de hızlı. Ayrıca bu ekip zaten artık lider grupta yer alıyor." dedi.

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

Önceki haber

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"

Norris: “Kazam, göründüğünden daha kötü hissettirdi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: “Kazam, göründüğünden daha kötü hissettirdi”

AlphaTauri, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanarak gelişmeyi bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanarak gelişmeyi bekliyor

Son Haberler

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?
F1 Formula 1 / Son dakika

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor
Indy IndyCar / Son dakika

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

2
Formula 1

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

3
Formula 1

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

4
Formula 1

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"

46dk
5
Formula 1

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

Son Haberler

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"
F1

"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?
F1

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"
F1

Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor
Indy

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor

Bottas: "Mugello'da sürüş yapmak çok eğlenceli"
F1

Bottas: "Mugello'da sürüş yapmak çok eğlenceli"

Son Videolar

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.