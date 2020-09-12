"Vettel, Aston Martin'den yıllık 15 milyon dolar alacak"

Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacağını ve Aston Martin'le yarışacağını resmen doğruladı.

Alman pilot, 2015'ten bu yana Ferrari için yarışıyordu ve İtalyan ekiple beklenen sonuçları almaktan uzaktı.

Racing Point/Aston Martin'le Vettel arasında yapılan anlaşmanın detaylarının nasıl olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak Alman Auto Bild gibi kaynaklar çeşitli iddialarda bulundular. Alman Bİld'e göre Vettel'in sözleşmesi 1+1 opsiyonlu olacak ve her yılın sonunda sözleşmenin uzatılması mümkün olacak.

Bu da Vettel'in uzun vadede takımda kalacağı anlamına geliyor. Bild, Vettel'in şu anda 45 milyon dolar aldığını ve Aston Martin'e katılmak için yıllık 15 milyon dolar almayı kabul ettiğini ortaya koydu.

Bu, Vettel'in maaşının büyük oranda kesilmesine onay verdiği anlamına geliyor.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Vettel'in Aston'a geçişinin doğru olduğunu düşünüyor.

Schumacher, "Aston Martin'in gelecek yıldan itibaren bir fabrika takımı haline geleceğini düşündüğümüzde, bu anlaşmanın bir pazarlama hilesi olduğunu söylemem gerekiyor. Takım için önemli bir adım çünkü Sebastian hem tecrübeli hem de hızlı. Ayrıca bu ekip zaten artık lider grupta yer alıyor." dedi.