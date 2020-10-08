Vettel, Aston Martin'den hisse aldığını doğruladı, miktarını açıklamadı

Sene sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Vettel, gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point ile anlaşma imzaladı.

Vettel'in, Aston Martin'den hisse satın almış olabileceği gündeme gelmişti. Vettel, Eifel GP öncesindeki Perşembe günü yapılan basın toplantısında Aston Martin'den hisse aldığını doğruladı ancak ne kadar olduğunu söylemedi.

Vettel, "Herkesin parasıyla istediğini yapmakta özgür olduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Aston Martin halka açık bir şirket ve herkes o şirkete yatırım yapmakta özgür. Şirkette hissem olup olmadığını soruyorsanız, evet var ancak ne kadar olduğu farklı bir konu ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

"Bu projeye inanıyorum. Bu projeye katılma kararı verdim ve gelecek seneden itibaren neler olacağını görme konusunda heyecanlıyım. Yeni bir takıma başlıyorum. Büyük bir haber değil bu ancak sorduğunuz sorunun cevabı sanırım buydu." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, bu hafta sonu kendi evinde yarışacak ve ülkedeki en son zaferini 2013'te Nurburgring'de almıştı.

Bu konu hakkında konuşan Vettel, "Açıkçası burada iyi anılarım var ancak buraya gelmeyeli bayağı oldu. Açıkçası Almanya'yı tekrar takvimde görmek sürpriz oldu. Nurburgring olması ise hoş bir sürpriz oldu."

"Bu pist harika. Açıkçası Ekim ayının ortasındayız. Son birkaç hafta sonuna göre farklı kıyafetler giydiğimizi görebilirsiniz! Ancak heyecan verici bir hafta sonu olmalı. Bu açıdan sabırsızlanıyorum." dedi.

Soğuk şartlarda lastik yönetiminin nasıl olacağı sorulduğunda ise Vettel, "Bu nasıl seçim yaptığınıza bağlı. Açıkçası önümüzdeki günlerde sıcaklığın 10 derece civarında olması bekleniyor. Öncelikle kuru mu yoksa ıslak mı olacak bunu görmeliyiz. Bunu yarın ve önümüzdeki günlerde göreceğiz."

"Ancak lastiklerden performans çıkarmak kilit nokta olacak. Bu yüzden mümkün olduğu kadar iyi hazırlanmalıyız. Ardından piste çıkında ne kadar iyi ya da kötü olduğumuzu görüp ona göre durumu idare etmeye çalışacağız." dedi.