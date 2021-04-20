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Formula 1 / Son dakika

Vettel, kendine biraz daha güvenmesi gerektiğini düşünüyor

Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Betim Aker

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, kendine biraz daha güvenmesi gerektiğini ve takımın aracı geliştirmek için çok çalıştığını söyledi.

Vettel, kendine biraz daha güvenmesi gerektiğini düşünüyor

Talihsizlikler, yeni takımı Aston Martin'le ikinci yarışına çıkan Vettel'in peşini Emilia Romagna Grand Prix'sinde de bırakmadı.

Yarıştan önce fren problemleri yaşayan Vettel, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Sonrasında ise, yarışın 22. turunda 10 saniyelik bir ceza aldı ve 17 kişinin tamamladığı yarışı, 15. sırada bitirdi. Alman pilot, yarıştan bir tur önce garaja gelerek yarışı bıraktı.

Yarış ardından konuşan Vettel, ‘’Bu harika bir pist, ancak bir şeyleri yanlış yaptığınız zaman hata kabul etmiyor.’’

‘’Kendime biraz daha güvenmeliyim, belki de yeni takıma geçen sürücüler biraz daha fazla zorlandılar.''

''Bence dün, her şeyi tek turda birleştirmekte zorlandım, ki bu da özgüvenli olmak için gereken bir şey. Olmam gereken yere yaklaşıyorum ancak böyle bir gün yaşadıktan sonra işler harika gitmiyor.’’ dedi.

Araçta daha çok zamana ihtiyacı olup olmadığı sorulan Alman pilot şöyle söyledi: ‘’Tam olarak olan şey bu değildi. Ancak araçta zaman geçirmek de yardım edecektir ancak işlerin daha kötüye gidemeyeceğinden eminim.’’

Dört kez dünya şampiyonu, yarış öncesinde pit yolundan başlamasıyla ilgili şu yorumları yaptı: ‘’Koşulları gördüğümde heyecanlanmıştım çünkü bir fark yaratabileceğimizi düşündüm ancak daha yarış başlamadan önce kötü bir durumdaydık.’’

Son olarak da sezona umulandan kötü başlayan Aston Martin'in, aracını geliştirip geliştirmediği sorulan Vettel, ‘’Çok çabalıyoruz ve takım da çok çalışıyor. Bizim için bu kadar yakın bir orta grupta olmak zor, umudumuz bu yönde fakat bunu yapmak aracımızla çok kolay olmayacak.’’ yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing

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