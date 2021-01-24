Vettel, Aston Martin ve Red Bull'u karşılaştırmak istemiyor

Ferrari'den Aston Martin'e geçen Sebastian Vettel, şimdiye kadar yarıştığı Toro Rosso, Red Bull ve Ferrari ile en az bir yarış kazanmayı başardı.

Alman pilot genel olarak takımın gelişimine her zaman elinden geldiğince yardım etti. Şimdiyse Aston Martin'de oldukça iddialı bir projede rol alacak.

Bazıları bunu Red Bull projesinin başlangıcına benzetiyor.

Alman pilot, bu kıyaslamalar hakkında F1-Insider.com'a konuştu ve şöyle dedi: “Kağıt üzerinde kesinlikle benzer görünen bazı şeyler var ama durumun farklı olduğunu düşünüyorum. Şahsen kendim, bir kişi olarak, çok farklı bir noktadayım."

“Daha iyi bir noktaya geldim, çok daha fazla deneyimim ve daha net bir görüşüm var. Bu nedenle, iki başlangıç noktasını birbiriyle gerçekten karşılaştıramazsınız. O zamanlar bugün sahip olduğum bilgiye sahip değildim. Bu yüzden yaklaşımlarımız tamamen farklı."

Aston Martin, Vettel için iyi bir atmosfer oluşturmaya odaklandı ve konu hakkında konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, "Her bireyin yeteneklerini takdir ediyoruz, kimseyi suçlamıyoruz. Sahip olduğumuz çalışanları hatalardan ders almaya teşvik ediyoruz."

"Hepimiz aynı yöne gidiyoruz ve iyi bir atmosferimiz var. Kimseyi hata yaptığı için suçlamayız, böyle bir kültürümüz var."

"Bu aynı zamanda sürücüler için de geçerli. Seb de bundan hoşlanacak ve eminim ki gelişim gösterecek." dedi.

Vettel, böyle bir ortamda çalışmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu saklamıyor.

"Hepimiz farklıyız ama genelde herkes insanların birbirine destek verdiği, birlikte çalıştığı bir ortamda bulunmaktan hoşlanır. Şu ana kadar Aston Martin'de benim için hala pek çok yeni yüz var ama sonunda işe yarayacağına eminim."

"Her zaman yeni şeylere açık olmalısınız. Pek çok yeni insan tanıyacak, yeni çalışma yolları ve yeni yaklaşımlar göreceğim. Sadece benimkinin doğru yol olduğuna inanmam doğru değil."