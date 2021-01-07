Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

Aston Martin F1 Takımı, bugün yaptığı açıklama ile gelecek yıl için Cognizant ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Kısa bir süre sonra takımın resmi internet sitesindeki "pilotlar" kısmı güncellendi ve Vettel'in yeşil renklerle ilk fotoğrafı da ortaya çıkmış oldu.

Fotoğrafta tulumun tamamı gösterilmiyor, ancak Vettel'in "koyu yeşil" renkli bir tulum giydiği görülebiliyor.

Bu, takımın yeni sezonda yeşil renkle yarışacağını bir başka göstergesi.

Vettel, "Aston Martin'le çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum! Önümüzdeki birkaç ay içerisinde keşfetmem gereken çok şey var ve bu takımı daha da başarılı hale getirmek istiyorum. Bir bakmışsınız ilk yarışa gelmişiz ve bu meşhur ismi ait olduğu yerde görüyoruz. Bu maceranın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

1 Ocak itibariyle tüm pilotlar yeni takımlarıyla çalışmaya resmen başladırlar.