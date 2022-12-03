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Formula 1 Haberler

Vettel, Aston Martin personelinin kendilerini "özel hissetmesini "sağlamış

Sebastian Vettel'in Aston Martin Formula 1 takımındaki şef mekanikeri Michael Brown, dört kez dünya şampiyonundan övgüyle bahsetti.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vettel, Aston Martin personelinin kendilerini "özel hissetmesini "sağlamış
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Sebastian Vettel, 2020 sonunda Ferrari'nin Formula 1 takımından ayrıldı ve son iki yılını Aston Martin'de geçirdi.

Orada, Alman pilotun ekibinde Michael Brown de yer aldı. Brown, 2021 ve 2022'de dört kez dünya şampiyonunun şef mekanikeriydi ve bundan ötürü kendisiyle yakın şekilde çalıştı.

Alman pilotun bu iki yıllık süre zarfında aldığı en iyi sonuç, 2021 Azerbaycan Grand Prix'sindeki ikinciliğiydi.

2022 sezonunun ardından kariyerine son noktayı koyan Vettel, her iki sezonda da şampiyonayı 12. sırada bitirdi.

Brown geriye dönüp baktığında, Vettel'in tüm takımla çok iyi bir ilişkiye sahip olduğunu söylüyor.

Brown, "Sebastian, insanlarla ciddi olmak ve eğlenmek arasında harika bir denge kurdu."

"Herkese kendini özel hissettirdi."

"Kariyeri zaten apaçık ortada: Dört dünya şampiyonluğu kazandı. Hem pist üstünde hem de pist dışında harika biri. Aynı zamanda çok gerçekçi."

"Pistte elde ettiği sonuçlar zaten ortada, son 15 yıl bunu gösteriyor."

"Aramızda çok yakın bir bağ var. Ben şahsen onu artık bir arkadaş olarak görüyorum."

"Zor ve duygusal bir dönem olacak fakat kendisine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

"Birlikte gerçekten iki harika yıl geçirdik." dedi.

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