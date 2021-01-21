Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

2015'te Ferrari'ye gelerek ikinci yarışında İtalyan takım ile ilk galibiyetini alan Vettel'in temel hedefi, kahramanı Michael Schumacher'in rekorlarıydı. 2017 ve 2018'de dominant Mercedes'e sezonun ilk yarısında kafa tutan Vettel, hem takımın hem de kendisinin yaptığı hataların ardından şampiyonluğu Lewis Hamilton ve Mercedes'e kaptırdı.

2019'da, Sauber'den fırtınalar estirerek Ferrari'ye gelen Charles Leclerc'in gelişi ile beraber Vettel'in takım üzerindeki lider rolü etkisini kaybetti. 2020'de ise Vettel'in yerine Carlos Sainz Jr ile anlaşılmasının ardından Vettel, kendine yeni evi olarak - Racing Point'ten dönüşen - Aston Martin'i seçti.

RACER'a konuşan Vettel, Ferrari tarafından alınan kararın zamanında kendisini "şaşkınlık" içerisinde bıraktığını, ancak o andan itibaren farklı soruların cevaplarına odaklandığını söyledi.

Vettel'in açıklamaları şu şekilde: "Dürüst olmam gerekirse Ferrari'nin kararlarını anlamama gerek yok, çünkü değişecek bir şey de yok."

"Olaylara öyle bakmıyorum. Böyle de olan biri değilim. Benim için durum gayet normaldi ve bunu tamamıyla kabul ediyorum. Mattia bana bunu söylediğinde durum gayet netti. Hiçbir şekilde onu başka bir şeye ikna etmeye çalışmadım."

"Bana göre bir kapı kapandığında başka bir kapı açılır. Tabii ki de bunun olması biraz uzun sürdü ve hangi kapıyı açmam gerektiği konusunda oldukça fazla soru ortaya çıktı. Bu daha çok elimde tüm takımların bir seçenek olup olmamasından ziyade benim ne yapmak istediğimle alakalıydı - gelecekle alakalıydı, Formula 1'de kalmak isteyip istememekle. Ancak kararımı verdim ve kapıyı açtım."

Vettel aynı zamanda kendisi için farklı fırsatların da ortaya çıktığını - belki de en önemlisi Formula 1'den ayrılmak - belirtti.

Alman pilotun konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Bu düşünce süreci hepimiz için geçerli bir şey. Bu sene olanlarla (COVID-19) beraber bizim için öncelikli olan şeyler ortaya çıktı - bu sadece takım değiştirmek veya başka bir şeyle alakalı değil. Bence bunun büyük bir etkisi vardı."

"Bu konular hakkında oldukça akılcıyımdır, şu anda bakıyorum ve kendimi 40 yaşında Formula 1'de yarışırken görmüyorum. Bu yüzden birkaç sene daha yarışabilirim, ancak 10 sene daha burada olacağımı düşünmüyorum. Bence bunun farkında olmamız lazım."

"Sporda elde ettiğim başarıların ardından sıradakinin neler olduğu konusunda belirli bir zaman ve belirli bir alan vardı - ki bu da oldukça normal. Tabii ki de ne olduğunu biliyoruz ve neler olacağını da göreceğiz."

F1 hayatına BMW Sauber ile başlayan Red Bull destekli Vettel, Sauber ile çıktığı tek yarıştan sonra Toro Rosso'ya Scott Speed'in yerine geçti ve takım ile 1.5 sene geçirdi. 2009 sezonunda Red Bull'a geçiş yapan Alman pilot, kazandığı 4 şampiyonluğun ardından 2015'te Ferrari'ye geçti.

Kariyerindeki beşinci takım değişikliğini yapacak olan Vettel, takım değiştirmekte herhangi bir probleminin olmayacağını belirtti.

"Takım değiştirmenin benim için bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Bu durum Red Bull günlerinde de geçerliydi, Ferrari günlerinde de."

"Tabii ki de Red Bull'da olduğum sırada genç sürücü programının koruması altındaydım, ancak bu korumanın içerisinde kendi kararlarımı alma konusunda da özgürdüm. Geri dönüp baktığımda bu durum gerçekten büyük bir ayrıcalık."

Sebastian Vettel, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Şampiyonluk almak tabii ki de büyük bir olay, bu yüzden şu anda elimde eksik bir şeyler var, ancak eminim ki hayatımın sonuna kadar bu durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşamayacağım."

"Olan her şeyin bir nedeni vardır - olan iyi şeylerin de bir nedeni vardır, aynı şekilde kötü şeylerin de - ve pist üzerindeki performans hakkında konuşursak, son altı yılda oldukça fazla şey öğrendim."

"Bence bu öğrendiklerim Formula 1'deki geleceğimde ve Formula 1'in dışında, kendim hakkında, insanlar hakkında, bana oldukça fazla yardımcı olacak. Tabii ki olduğumdan daha zengin bir şekilde bu spordan ayrılacağım, bunu da finansal veya başarılar olarak söylemiyorum, ancak bunu deneyimler ve hayatımın kalan döneminde bana yardım edecek şeyler olarak söylüyorum."