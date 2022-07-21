Vettel: "Aston Martin ile devam etmem için açık bir niyet var"
Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Aston Martin ile "devam etmesi için açık bir niyet" olduğunu söyledi.
Vettel'in Aston Martin ile anlaşması sezon sonunda bitiyor ve yılın başında, kariyerini sonlandıracağına dair söylentiler vardı.
Bu iddialar, takımın sezona yaptığı kötü başlangıçtan ve Alman pilotun, aktivistliği ile yarışların uyuşmazlıkları yüzünden spora devam edip etmeyeceğini kendine sorduğunu söylemesinden sonra ortaya çıktı.
Fakat anlaşılana göre Vettel, Aston Martin ile görüşmeye hazır ve bu hafta sonu Paul Ricard'da yapılacak Fransa Grand Prix'sinden önce devam etme arzusunu ve "açık niyetini" dile getirdi.
Geleceği hakkında konuşan Vettel, "Bu hafta sonu ve sonraki hafta sonu yarışıyorum."
"Elbette bir noktada konuşmaya başlayacağımızı söyledim."
"Takımla konuşuyorum; bence devam etmek için açık bir niyet var."
"Yakın zamanda nerede durduğumuzu göreceğiz." dedi.
Aston Martin takım patronu Mike Krack, geçtiğimiz ay Vettel ile uzun vadede devam etmek istediklerini açıklamıştı.
Krack, "Eğer devam etmek isterse, uzun süre kalmasını istediğimiz konusunda her zaman açıktık."
"Konuşuyoruz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimize zaman sınırı koymak zorunda değiliz."
Sebastian Vettel, Aston Martin track walk with team members and Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Elbette bir noktada bunu fazla uzatırsak sorunlarla karşılaşacağız ve bunun farkında."
"Fakat bu konuşmalar oldukça güvenilir. Yani bu açıdan her şey yolunda." dedi.
Vettel, Aston Martin'e 2021 sezonundan önce, Lawrence Stroll'un Racing Point takımını yeniden adlandırdığı ve Sergio Perez'in sözleşmesindeki mola hükmünü devreye soktuğu zaman geldi.
Fakat AMR21, taban düzenlemelerindeki değişiklikler yüzünden zarar gördü. Bu, Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll'ün takımlar şampiyonasında sadece yedinci olabilmesine sebep oldu.
2020'deki Racing Point ise, tartışmalara yol açan "Pembe Mercedes" ile McLaren'ın arkasında dördüncü olmuştu.
Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris ile aradaki farklı kapatamadığı için, Vettel de McLaren ile ilişkilendiriliyordu.
Bunların yanı sıra son IndyCar şampiyonu Alex Palou, McLaren sürücü kadrosuna imza attı ve Colton Herta, bu hafta başında Portimao'da 2021 rakibini test etti.
Fakat Vettel'in McLaren söylentilerine karşı cevabı şu oldu: "Oradaki bazı kişileri tanıyorum ama bence bunlar sadece dedikodu."
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