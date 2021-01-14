Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor

Vettel, 2020'nin sonunda Scuderia Ferrari ile olan kontratının yenilenmemesi ile beraber - eski adı Racing Point - 2021 için Aston Martin Cognizant F1 Takımı ile anlaştı.

2020'yi etkileyen COVID-19 pandemisinin getirdiği ekonomik kısıtlamalar nedeniyle takımların 2021 için kullanacakları araçlar, 2020'den temel alınacak. Böylece Aston Martin 2021 sezonunda RP20'nin gelişmiş bir versiyonu ile yarışacak.

2021'de getirilen test kısıtlamaları nedeniyle üç gün sürecek olan testlerde sadece tek araç kullanılacak, böylece Vettel araç ile 1.5 gün geçirebilecek.

Formula 1'de 14. tam sezonuna çıkacak olan Vettel, açıklamalarında konu hakkında şunu söyledi: "Duyduğum kadarıyla an itibariyle sezon öncesinde sadece bir tane test yapılacak ve bu da yeni araca oturacağım ilk an olacak."

"Endişeli miyim? Hayır. Eğer böyle olacaksa yapacak bir şey yok. Bence seneler boyunca çok az pist üstü sürüş zamanı yapmaya ve elinizde olanın maksimumunu almaya alışıyorsunuz, bu yüzden bir buçuk gün çok fazla gibi durmuyor olsa bile oldukça değerli sürüşler yapabilirsiniz."

"Bu durum hepimiz için geçerli ve şu günlerde sürüşler öncesinde pek çok hazırlık yapabilirsiniz. Bence buradaki en önemli nokta testler öncesinde ve ilk yarış öncesinde yapacağımız hazırlıklar olacak."

Ferrari'de Vettel'in yerine gelecek olan Carlos Sainz, Sportif Kurallar dahilinde, Ferrari'nin eski araçlarından biriyle teste çıkacak, ancak Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer'e göre İngiliz takımın Vettel için böyle bir şey yapma lüksü bulunmamakta.

Szafnauer'in açıklamaları şu şekilde: "Bizim iki senelik bir araç ile sürüş yapma kabiliyetimiz yok."

"Ancak Seb'i takıma olabildiğince iyi bir şekilde entegre edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Onunla simülatör üzerinde de çalışacağız ve daha sonrasında üç günlük testi, onu sezonun ilk yarışına elimizden gelen en iyi şekilde hazırlamak için kullanacağız."