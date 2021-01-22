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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına ilk ziyaretini yaptı!

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Vettel, Aston Martin fabrikasına ilk ziyaretini yaptı!
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, Editör

RTL'nin özel haberine göre Sebastian Vettel, bu hafta başında yeni takımının fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.

Ferrari'den ayrılarak Aston Martin'e imza atan Sebastian Vettel, yeni sezon hazırlıklarına başlamış gibi görünüyor.

Alman pilotun henüz yeni takımıyla çok fazla fotoğrafı bulunmuyor. Ancak Alman RTL kanalı, Vettel'in bu hafta başında yeni takımının fabrikasına ilk kez gittiğini öğrendi.

RTL'nin özel haberine göre dört kez dünya şampiyonu, Pazartesi günü pistinin yakınlarında bulunan takım fabrikasına giderek ilk çalışmalarını tamamladı.

Vettel önce Teknik Direktör Andrew Green ve mühendislerle bir toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında da 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.

Vettel, salı günü Ferrari'den Aston Martin'e geçişe adapte olmak için tüm gününü simülatörde geçirdi.

Akşam saatlerinde ise eşi Hanna ve üç çocuğunu görmek için yeniden İsviçre'ye döndü.

 
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Editör Kemal Şengül

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