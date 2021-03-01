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Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

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, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Sebastian Vettel'in takım fabrikasına kendi pişirdiği ekmekle geldiğini ve bunun Alman pilotun zihniyetinin bir başka örneği olduğunu söyledi.

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Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'den 2020 sonunda ayrıldı ve yeni sezonda Aston Martin ekibi ile mücadele edecek.

Alman pilot, Ocak ayında yeni takımıyla çalışmaya başladı ve son haftalarda fabrikada daha fazla süre geçirdi.

Reuters'a konuşan Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in son derece motive olduğunu dile getirdi.

Szafnauer, "Vettel gerçekten çok çalışıyor ve onun inanılmaz derece motive olduğunu söyleyebilirim. Ancak motivasyonunun [eleştirmenlerin kendisiyle ilgili] yanıldıklarını kanıtlamak olduğunu sanmıyorum."

"Sadece onun böyle biri olduğunu düşünüyorum. Sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." dedi.

Szafnauer, yeni aracını çarşamba günü tanıtacak İngiliz ekibin, Vettel'den yeni şeyler öğrenmesini bekliyor.

"Çalışanlarımız, ortaklarımız, kısacası hepimiz, şampiyonluğu kazanmak için ne yapılması gerektiğini bilen dört kez dünya şampiyonuna sahip olacağımız için çok heyecanlıyız."

Szafnauer, Vettel'in takım fabrikasına gelirken kendi yapımı ev ekmeği getirdiğini söyledi.

"Kolayca gidip bir kutu çikolata ya da bir buket çiçek alıp gelebilir fakat o bunun yerine geldiğinde: 'Bu ekmeği sizin için yaptım' demeyi tercih eder."

“Ve İngiliz mizahını gerçekten çok, çok seviyor. Ve bunu sadece bir ortak payda bulmak için değil, gerçekten sevdiğinden, içten bir şekilde yansıtıyor. Şu ana kadar buraya gerçekten çok, çok iyi uyum sağladı."

Son olarak Szafnauer, Vettel'in bu yıl yarış kazanabileceğini düşünüyor.

"En hızlı üçüncü araca sahip olduğunuzda yarışı kazanmak zordur, ancak kesinlikle imkansız değildir. Bunu geçen yıl kanıtladık. Sebastian'ın bunu yapabileceğine eminim. "

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Editör Kemal Şengül

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