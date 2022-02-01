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Formula 1 Haberler

Vettel, bu yıl ilk kez Aston Martin fabrikasına geldi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, pazartesi günü takım fabrikasına gitti ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Vettel, bu yıl ilk kez Aston Martin fabrikasına geldi
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Formula 1'de artık tatil dönemi yavaş yavaş sona eriyor ve yeni sezon hazırlıklarında sona yaklaşılıyor. Sürücüler, Abu Dhabi GP'den bu yana zamanlarının çoğunu dinlenerek ya da çeşitli aktiviteler yaparak geçirdiler.

Fakat artık yeni sezon hazırlıklarını yapmaları gerekiyor. Bu açıdan çoğu pilot kısa süre içerisinde takım fabrikalarına gidip koltuk ayarı, simülasyon çalışmaları ve mühendislik toplantıları gibi şeyler yapmak zorundalar.

Bazı sürücüler bunu, geçen ay yaptılar hatta Ferrari pilotları, Fiorano'da 2018 Ferrari aracıyla özel bir test bile yaptı.

Aston Martin'de ise Sebastian Vettel, Pazartesi günü bu yıl ilk kez takım fabrikasına geldi. Şimdilik pek detay verilmedi ancak Alman pilotun sabah erkenden takım fabrikasına geldiği belirtildi.

Vettel'in bu hafta yeni sezon hazırlıklarına hız vermesi ve bu açıdan koltuk ayarı gibi çeşitli çalışmalar yapması bekleniyor.

Alman pilotun, 2022 aracının son halini de simülatörde test etmesi planlanıyor.

Takım, yeni aracını 10 Şubat'ta tanıtacağını açıklamıştı. Bu, şimdiye kadar açıklanan altı takım arasında, yeni aracını tanıtan ilk takım olacakları anlamına geliyor.

Ayrıca Aston Martin, yüksek ihtimalle Silverstone'da 100 km'lik bir çekim günü düzenleyecek.

 

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